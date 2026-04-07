ترامب يهدد قبيل انتهاء المهلة: "حضارة كاملة قد تموت الليلة ولن تعود أبداً"

كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) في الشبكة الاجتماعية "تروث" قبل ساعات قليلة من نهاية المهلة التي منحها لإيران، وحذر قائلاً: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً". وبحسب قوله، رغم أنه لا يريد حدوث سيناريو كهذا، "من المحتمل أنه سيحدث"، مشيراً إلى لحظة حاسمة لها تبعات تاريخية واسعة.

مع ذلك، ألمح ترامب أيضًا إلى إمكانية التغيير: "الآن، عندما يحدث تغيير نظام كامل، حيث يسيطر أشخاص مختلفون، أكثر ذكاءً وأقل تطرفًا - ربما يمكن أن يحدث شيء ثوري ورائع". وأضاف أن هذا "أحد أكثر اللحظات أهمية في التاريخ الطويل والمعقد للعالم"، واختتم بالإشارة إلى إيران: "47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت - ستنتهي أخيرًا. ليبارك الله الشعب العظيم في إيران".

في وقت سابق اليوم، قال مسؤولون أمريكيون رسميون لصحيفة وول ستريت جورنال إن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران في محادثات المفاوضات.

وفقًا للتقرير, ترامب يبدي في محادثات مغلقة تشاؤمًا متزايد بخصوص إمكانية الوصول إلى اتفاق, على خلفية الصعوبات في سد الفجوات بين الأطراف. في المقابل, مصادر تقدر أنه إذا لم يُسجل تقدم ملموس, فقد يأمر الرئيس بالفعل اليوم بإعطاء تعليمات نهائية لتنفيذ ضربات.

ومع ذلك، فإن التقدير في البيت الأبيض قد يتغير أيضًا بحسب التطورات في الاتصالات خلال الساعات القريبة.