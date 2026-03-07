بتوجيهات من وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق ميري ريغيف وبالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين، ابتداءً من غدٍ الأحد، ستُستأنف رحلات المغادرة من إسرائيل تدريجيًا. وستُسيّر الرحلات من مطار بن غوريون، باستخدام طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية، التي تُسيّر في الوقت نفسه رحلات العودة للإسرائيليين إلى إسرائيل ضمن عملية "العودة الآمنة - أجنحة الأسد".

ووفقًا للجدول المُعتمد، سيقتصر عدد الركاب على متن رحلة المغادرة على 70 راكبًا فقط، وسيتم تخصيص حوالي 15% من المقاعد للحالات الإنسانية والأمنية، والسياح، والدبلوماسيين المقيمين في إسرائيل. يُرجى من المسافرين الراغبين في مغادرة البلاد التواصل مباشرةً مع شركات الطيران الإسرائيلية للاستفسار عن توفر الرحلات، والتسجيل، وتخصيص مقاعد لهم.

وفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية وخطة التشغيل الخاصة بالمطار:

• يجب الوصول إلى مطار بن غوريون قبل ساعتين تقريبًا من موعد الرحلة (وليس ثلاث ساعات كما هو معتاد).

• لن يكون بالإمكان إرسال الأمتعة إلى عنبر الشحن في الطائرة؛ وسيُسمح للركاب بالصعود إلى الطائرة بعربة أمتعة فقط.

• يُشترط إتمام إجراءات تسجيل الوصول مسبقًا قبل الوصول إلى المطار.

سيُطلب من المسافرين الإسرائيليين المغادرين من إسرائيل التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل لمدة 30 يومًا من تاريخ الرحلة.

في الحالات الإنسانية أو الأمنية أو السياحية أو الدبلوماسية، يمكن تقديم طلب إلى اللجنة التوجيهية الوزارية المشتركة للحالات الاستثنائية عبر هذا الرابط. ستتم مراجعة الطلبات وفقًا للمعايير المحددة وقرار اللجنة التوجيهية.

بالإضافة إلى الرحلات الجوية، يُمكن أيضًا مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية، التي تستمر في العمل كالمعتاد ووفقًا لموافقات السلطات الأمنية. يُرجى من الجمهور متابعة إعلانات شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بجداول الرحلات.

أُفيد بأن وزارة المواصلات والسلامة على الطرق وهيئة المطارات ستواصلان العمل وفقًا لتوجيهات السلطات الأمنية وقيادة الجبهة الداخلية لضمان سلامة ومسؤولية حركة الطيران.

وقال الوزيرة ريغيف "بعد أن بدأنا العملية الوطنية لإعادة الإسرائيليين إلى ديارهم، نواصل العمل بطريقة تدريجية ومسؤولة للسماح أيضاً بمغادرة البلاد. تُتخذ كل خطوة بالتنسيق الكامل مع السلطات الأمنية وقيادة الجبهة الداخلية، مع الحفاظ التام على سلامة الركاب وأطقم الطائرات. هدفنا هو إعادة حركة الطيران إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع إدارة المجال الجوي بمسؤولية حتى خلال هذه الفترة الصعبة."

ومن جهته قال المدير العام لوزارة المواصلات والسلامة على الطرق، موشيه بن زاكن، أن "الوزارة وهيئة المطارات تعملان على مدار الساعة مع جميع السلطات الأمنية وشركات الطيران لإدارة حركة الطيران بطريقة تدريجية وآمنة. بالإضافة إلى استمرار رحلات الإنقاذ إلى إسرائيل، سنسمح ابتداءً من الغد بمغادرة مُنظمة من البلاد، وفقاً للخطة التي وضعتها الوزيرة ريغيف مسبقاً وتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية."