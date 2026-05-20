مسؤول أمني إسرائيلي: سنتغلب على مسيرات حزب الله والشباك تأتي بنتائج جيدة

قال مسؤول امني إسرائيلي في حديث خاص لـ i24news إن الجيش الإسرائيلي يسجل إنجازات حقيقية في معركته ضد مسيرات حزب الله المفخخة. وقال المصدر انه رغم الاستهزاء من مسألة الشباك التي ينصبها الجيش الإسرائيلي فوق جنوده لتخفيف ضربات المسيرات، الا ان هذه الشباك تأتي بنتائج من حيث خفض عدد الإصابات في صفوف الجنود "بالإضافة الى جهود تكنولوجية نقوم بها ولا أستطيع الإفصاح عنها لمواجهة هذا السلاح وطبعا ملاحقة أعضاء وحدة المسيرات والوصول إليهم وتصفيتهم قبل اطلاقهم لهذه المسيرات".

وأضاف المصدر ان الجيش يتعلم في كل يوم كيف يواجه المسيرات بشكل أفضل وان تعلمه تفوق قدرة حزب الله على التعلم "ورغم تعلمنا المستمر ونجاحنا في مواجهة هذا التحدي الا ان لا أحد يستطيع ان يغلق اجواءه بشكل محكم وكامل امام هذا السلاح وحتى روسيا وأوكرانيا لم تنجحان بإغلاق الأجواء في وجه الطرف الاخر".

بحسب المصدر حزب الله لجأ الى سلاح المسيرات بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في مواجهة صواريخه والقذائف المضادة للدروع "لذلك لجأ الى هذا السلاح البدائي ليفجره على الجنود بدل من توزيعه على الأطفال ليلعبوا بهذا الجهاز".

المصدر أكد ان حزب الله يتراجع في كل المحاور والمفاصل "هذا التراجع هو في كل المجالات وهو كبير وملموس – من حيث الكم ومن حيث الكيف. فاستخلصنا بعض العبر تحديدا في مسألة المسيرات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا: نحن نتحصن ونتحول الى الهجوم".

بحسب المصدر انتقال الجيش الى الهجوم يجعل مقاتلي حزب الله يتخبطون ويهربون " نرى عناصر حزب الله يهربون وفي بعض الاحيان يهربون شمالا حتى نحو العاصمة بيروت وذلك رغم تدميرنا للجسور. مقاتليهم لا يستطيعون الوصول الينا وما حصل بالأمس ان استخدام سافر لعنصر من حزب الله لكنيسة استخدمها لتنفيذ كمين وقتل احد الضباط".

بحسب المصدر وضع حزب الله ازداد سوء في ميدان القتال "نرى عناصرهم مع وسائل قتالية قليلة ونراهم بوضع معنوي متدني مقارنة بجنود الجيش الإسرائيلي".

واكد المصدر ان وقف اطلاق النار لن يمنع من الجيش الإسرائيلي استمرار ضرب حزب الله في حدود الخط الأصفر وفي كل منطقة يحاول ان يهدد امن الجنود وامن البلدات الإسرائيلية "في هذا السياق نرى ان التهديد لبلداتنا تراجع وضربات حزب الله تركز على الجنود في الميدان في جنوب لبنان".

المصدر العسكري اكد ان الجيش اللبناني لا يقوم بواجباته "وفي كل مكان سيتقاعس عن القيام بمهامه سنفعل نحن ما يتوجب علينا فعله تماما مثل النفق الذي اكتشفناه قبل أسبوعين". وأشار المصدر ان الحرب مع ايران اذا ما تجددت لن تتسبب بفقدان القوات العسكرية في لبنان أي موارد لا طائرات ولا أي شيء اخر".

المصدر أشار ان معطيات الجيش الإسرائيلي تشير الى تراجع مستمر في شعبية حزب الله في الشارع اللبناني حتى في أوساط الشيعة في لبنان "الاستطلاعات التي تجرى في لبنان تدل على تدني شعبية حزب الله. فالمسيحيون والدروز ضده والحرب والمسلمون السنة منقسمون ولكن اللافت انه حتى في أوساط السنة هناك من يفهم ان حزب الله يستخدم الطائفة الشيعية كأداة لخدمة اجندته وحّول القرى الشيعية كنقطة انطلاق لعملياته".