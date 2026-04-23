قدمت النيابة العسكرية في إسرائيل، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد جنديين يخدمان في سلاح الجو، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات يُشتبه بأنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن الجنديين أقاما اتصالات مع جهة أجنبية على مدار عدة أشهر، وتلقيا توجيهات لتنفيذ مهام مختلفة مقابل مبالغ مالية. وتم توقيفهما خلال شهر مارس\آذار الماضي في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة الإسرائيلية، ووحدات التحقيق العسكرية، إلى جانب منظومة أمن المعلومات في الجيش.

وتشير الاتهامات إلى أن أحد الجنديين قام بنقل مواد يُشتبه بأنها حساسة تتعلق بأنظمة طائرات عسكرية، إضافة إلى توثيق مواقع داخل قاعدة عسكرية خدم فيها.

وتنسب النيابة العسكرية إلى المتهمين تهمًا خطيرة تشمل “مساعدة العدو في وقت الحرب”، و”نقل معلومات إلى العدو”، و”التواصل مع عميل أجنبي”.

وخلال التحقيقات، أفاد المتهمان بأنهما حاولا إنهاء التواصل بعد رفضهما تنفيذ بعض المهام، إلا أن جهات التحقيق تشير إلى استمرار محاولات إعادة الاتصال بهدف الحصول على مقابل مالي.

من جهتها، حذرت جهات أمنية من استمرار محاولات تجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل جهات أجنبية، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة.

وأكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها ستواصل العمل على إحباط أي نشاط استخباراتي يستهدف أمن الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.