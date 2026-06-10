ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي اتهم فيها إسرائيل بأنها "تهدد البشرية" وأن عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان باتت تشكل خطراً على تركيا.

وقال نتنياهو في بيان إن "أردوغان، الذي يقمع شعبه ويسجن خصومه السياسيين ويدعم حركة حماس، هو آخر شخص يمكنه إعطاء دروس أخلاقية لإسرائيل"، وفقا لما ورد في بيانه.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل، عبر جيشها، العمل ضد إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً للشرق الأوسط والعالم.

وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على هجوم كلامي شنه أردوغان في وقت سابق، وصف فيه إسرائيل بأنها "تحولت إلى تهديد للبشرية"، محذراً من أن عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان باتت تمس الأمن القومي التركي.