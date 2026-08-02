أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، إلغاء هجوم واسع كان مخططاً له ضد إيران، بعد تلقيه طلباً من طهران وعدد من دول الشرق الأوسط لوقف التصعيد، في إطار تفاهمات تهدف إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social، إن الولايات المتحدة وافقت على تعليق العملية العسكرية بعد تلقي ضمانات تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق ينهي التهديد النووي الإيراني، مؤكداً أن القرار جاء "لصالح العالم ولضمان بقاء إيران وازدهارها". وأضاف أن إسرائيل ستكون أيضاً جزءاً من الالتزام بعدم تنفيذ هجمات ضد إيران ضمن هذه التفاهمات.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تقارير تحدثت عن مخاوف إقليمية من اتساع نطاق المواجهة. وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعرب خلال اتصال مع ترامب عن قلقه من خطة توجيه ضربة واسعة لإيران، داعياً إلى تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن إيران سعت إلى امتلاك ترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة لحماية منشآتها النووية، معتبراً أن استعدادها للدخول في اتفاق بشأن نزع السلاح وفتح مضيق هرمز جاء نتيجة الضغوط التي تمارسها واشنطن "من موقع قوة"، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى تجنب مواجهة عسكرية أوسع قد تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.