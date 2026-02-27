سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية: ماركو روبيو يزور إسرائيل الاثنين الوشيك

سيناقش في إسرائيل مجموعة من الأولويات الإقليمية، بما في ذلك إيران ولبنان، والجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام ذات العشرين نقطة بشأن غزة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل، أرشيف
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل، أرشيفAP Photo/Ohad Zwigenberg, pool

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون، اليوم الجمعة، أن "الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل يومي الثاني والثالث من مارس/آدار الوشيك، سيناقش في إسرائيل مجموعة من الأولويات الإقليمية، بما في ذلك إيران ولبنان، والجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام ذات العشرين نقطة بشأن غزة.

وأضاف جونسون أن روبيو سيناقش في إسرائيل مجموعة من الأولويات الإقليمية، بما في ذلك إيران ولبنان، والجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام ذات العشرين نقطة بشأن غزة.

فيما أشارت مصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي لن يصطحب أي صحافي في رحلته إلى إسرائيل، في خطوة لم تحصل منذ عقود.

