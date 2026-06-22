قضية قطرغيت: رأي الموساد السري، والخطة لتقديم لائحة اتهام واسعة

تطور في قضية قطرغيت: كشف أفيشاي غرينتسايع هذا المساء (الاثنين) أن النيابة تبلور قراراً بتقديم لائحة اتهام واسعة في قضية قطرغيت، وأن تشمل أيضاً مسؤولاً سابقاً في الموساد وكذلك اللواء المتقاعد بولي مردخاي. نوضح أن المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام لم يقررا بشكل نهائي في هذا الشأن بعد.

بعد صدور رأي الشاباك الذي تناول الضرر الذي تسببت به القضية للعلاقات الخارجية مع مصر، طُلب رأي إضافي من الموساد حول التأثير على محور قطر، وذلك في أعقاب تصريح مفاجئ لرئيس الموساد السابق، ديدي برنياع، والذي قال إنه لم يحدث ضرر لأمن الدولة نتيجة للقضية. هذا التصريح قيل في جلسة إحاطة مع صحفيين من القناة 14، وأحد الحاضرين قرر تسريبه لصحيفة هآرتس.

تمت إحالة التقرير المهني للموساد في الأيام الأخيرة وأُعيد مرة أخرى إلى الموساد لغرض تدقيقات وتوضيحات أخيرة. نية النيابة هي تقديم لائحة اتهام واسعة في القضية ضد عدد من المتورطين. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي من قبل المستشارة القانونية للحكومة ومدعي الدولة، وهو متعلق من بين أمور أخرى أيضًا بهذا التقرير المهني للموساد.