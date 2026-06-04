واشنطن تعلن اتفاقاً بين إسرائيل ولبنان: حزب الله سينسحب من جنوب الليطاني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة (بين الأربعاء والخميس) أنه في ختام جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان، اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات المباشرة بوساطة أمريكية.

في بيان وزارة الخارجية الأمريكية ورد أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني. كما تم الاتفاق على تعزيز مناطق تجريبية يتسلم فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض، دون وجود أي عناصر مسلحة غير حكومية.

وفقًا للبيان، ناقش الطرفان أيضًا إطارًا أمنيًا يهدف إلى ضمان سيادة إسرائيل ولبنان وسلامتهما الإقليمية، بما في ذلك تفكيك التنظيمات المسلحة ومنع تجددها. وأكدت الولايات المتحدة أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية.

اتفق الطرفان على إعادة عقد المسارات السياسية والأمنية خلال أسبوع 22 حزيران، بهدف دفع اتفاق شامل بين الدول، بينما ستستمر الولايات المتحدة بدور الوسيط بين الطرفين.

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر صباح اليوم (الخميس) بياناً قال فيه: "على أعضاء المعارضة أن يعتذروا ويعترفوا بالإنجاز الكبير حتى الآن في لبنان، على الأرض نفسها وأيضاً في الجانب السياسي، وذلك بفضل اتخاذ قرارات جريئة وصحيحة من القيادة السياسية برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو، وقوة نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان بقيادة القيادة العليا، وشجاعة وبسالة قادة وجنود الجيش النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا ويقاتلون بإصرار من أجل أمن سكان الشمال، رغم تكبدهم أثماناً باهظة ومؤلمة، وبفضل قدرة صمود سكان الشمال، إخوتنا الرائعين، في ظروف معقدة وصعبة من أجل تمكين الجيش من تنفيذ مهامه".

وتابع كاتس: "إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان في واشنطن - بوساطة والتزام الولايات المتحدة - والذي يتضمن إعلاناً واضحاً عن الهدف المتمثل في نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإدانة لتورط إيران في لبنان والمنطقة، ووقف إطلاق نار مشروط بالإبعاد الفوري لعناصر حزب الله من كل المنطقة جنوب الليطاني وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة إطلاق النار ونشاطه في الميدان، وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الأمن في لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة القلعة (البوفور) وبدون عودة السكان، مع الاستمرار في إحباط البُنى التحتية للإرهاب في المنطقة، وحرية العمل لإسرائيل بدعم أمريكي للهجوم في بيروت رداً على إطلاق النار على التجمعات والمناطق الإسرائيلية - إنما هو تعبير عن الواقع الذي خلقناه في لبنان حتى الآن."

واقع قد يؤدي، وفقًا لتطورات الميدان واستمرار تمسكنا הבלתי מתפשר بمصالح מדינת ישראל، إلى اتفاق سلام سياسي مع دولة لبنان، وخاصة لتحقيق أمن حقيقي ودائم لسكان الشمال لأول مرة منذ 50 عامًا. كل ذلك مشروط بالطبع بالعزيمة وبقدرة القيادة السياسية على التوجيه وبقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على التأكد من الأمور – نحن لا نثق بأي جهة أخرى.

"عندما تحدث رجال المعارضة وهاجموا دون أن يفهموا الواقع الأمني الجديد في المنطقة بعد السابع من أكتوبر، وسياسة الدفاع عن الحدود والمستوطنات الجديدة التي تقودها الحكومة وجيش الدفاع الإسرائيلي، عندما يفصل جيش الدفاع الإسرائيلي في مناطق أمنية بين القوات الجهادية وبين المستوطنات والحدود الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة - نحن فعلنا. وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال. هكذا فعلنا وهكذا سنفعل"، لخّص كاتس.