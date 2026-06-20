تركي الفيصل يدعو ايران "التخلي عن تصدير مشروع ولاية الفقيه"

دعا الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل إيران إلى مراجعة سياساتها الإقليمية والتخلي عن مشروع تصدير "ولاية الفقيه"، مؤكداً أن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة يسهم في تأجيج النزاعات وزيادة حالة عدم الاستقرار.

وأوضح الفيصل، في مقال بعنوان "ماذا نريد؟" نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن طهران مطالبة بتوجيه جهودها نحو التنمية والازدهار الداخلي بدلاً من الانخراط في سياسات التدخل الإقليمي، مشيراً إلى أن دعم جماعات مسلحة في عدة دول أدى إلى تعقيد الأزمات الإقليمية.

كما تناول الفيصل السياسات الإسرائيلية، داعياً "إلى إنهاء ما وصفه بالنزعات التوسعية ووقف السيطرة على الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان"، مشيراً إلى أن الحرب في غزة وما خلفته من تداعيات إنسانية أثارت انتقادات دولية واسعة.

وانتقد كذلك مواقف بعض الدول الغربية، معتبراً أن استمرار الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي ويعرقل فرص التوصل إلى حلول أكثر استقراراً.

وعلى المستوى الخليجي، شدد الفيصل على أهمية تعزيز التماسك والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، داعياً إلى توسيع التعاون الدفاعي والأمني وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.