مطلب إسرائيل من الولايات المتحدة: توسيع حرية العمل ضد حزب الله في لبنان

في ظل استمرار إطلاق النار من قبل حزب الله والمحادثات الجارية مع إيران، يتبلور في إسرائيل هذا المساء (الاثنين) فهم متزايد بأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع القائم، وفي المستوى السياسي يتركز جهد كبير أمام الولايات المتحدة للحفاظ بل وحتى توسيع حرية العمل الإسرائيلية في لبنان.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح مساء أمس في منشور نشره بعد محادثته مع رئيس الولايات المتحدة أن حرية التحرك لإسرائيل ستستمر، وذلك خلافاً لمطلب إيران بأن يتضمن مذكرة التفاهم أيضاً وقف القتال ضد وكلائها في المنطقة.

قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS إن "الأمريكيين يفهمون أن الإيرانيين يحاولون استغلال منصة الاتفاق مع الولايات المتحدة لتحييد قدرات إسرائيل – ولن يسمحوا بذلك."

مع ذلك، في إسرائيل يؤكدون أنهم لن يكتفوا بالوضع الحالي. أوضح مصدر أمني أن "حرية العمل هو مفهوم واسع، وهم يحاولون الآن توضيحه أمام الأمريكيين".

وفقًا للمصدر، في إسرائيل يسعون لضمان حرية عمل أوسع، تشمل إمكانية العمل ضد محاولات تعزيز قوة حزب الله في جميع أنحاء لبنان، تنفيذ اغتيالات مركزة وتدمير قوافل الأسلحة قبل أن تصل إلى يد التنظيم.

في إسرائيل يستمدون التشجيع أيضًا من التصريح العلني لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن "لإسرائيل الحق الدائم في الدفاع عن نفسها. إذا كان حزب الله على وشك إطلاق صواريخ، فإن لإسرائيل كل الحق في منع ذلك أو الرد عليه".

من المتوقع أن يكون الموضوع محور نقاش مجلس الوزراء الأمني الذي سيعقد غداً، في ظل تصاعد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية وبين الوزراء بالمطالبة برفع مستوى الرد ضد حزب الله.