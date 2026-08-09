عثر على طائرة ورقية صباح اليوم (الأحد) بالقرب من بلدة شوڤا في منطقة غلاف غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بفحص ما إذا كانت قد دخلت من قطاع غزة . وخلال تمشيط القوات الإسرائيلية، لم يتم العثور على أي مواد مشبوهة على الطائرة الورقية. السعودية: اندلع حريق في منشأة تابعة لشركة النفط "أرامكو" بالقرب من الحدود مع اليمن. في البنتاغون يحاولون تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة على خلفية الحرب مع إيران.

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