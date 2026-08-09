رصد طائرة ورقية قرب غلاف غزة، ويُجرى التحقق ما إذا كانت قد دخلت من القطاع

السعودية: اندلاع حريق في منشأة تابعة لشركة النفط "أرامكو" قرب الحدود مع اليمن • في البنتاغون يحاولون تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة على خلفية الحرب مع إيران • التحديثات

سعيد محاجنةوسام كبها فراس حسن ■ سعيد محاجنةوسام كبها فراس حسن
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تم السماح لطائرة ورقية بالتحليق بالقرب من حدود غزة، وتم فحصها للتأكد مما إذا كانت قد دخلت قطاع غزة.
تم السماح لطائرة ورقية بالتحليق بالقرب من حدود غزة، وتم فحصها للتأكد مما إذا كانت قد دخلت قطاع غزة.27A according to israeli law

عثر على طائرة ورقية صباح اليوم (الأحد) بالقرب من بلدة شوڤا في منطقة غلاف غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بفحص ما إذا كانت قد دخلت من قطاع غزة . وخلال تمشيط القوات الإسرائيلية، لم يتم العثور على أي مواد مشبوهة على الطائرة الورقية. السعودية: اندلع حريق في منشأة تابعة لشركة النفط "أرامكو" بالقرب من الحدود مع اليمن. في البنتاغون يحاولون تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة على خلفية الحرب مع إيران.

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وزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول إنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة، وإنما تبادل للرسائل فقط عبر وسطاء

أعلنت القوات العسكرية اليمنية، عقب ورود أنباء عن حريق في السعودية، أنها هاجمت مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وأن الهجوم كان دقيقاً. ويأتي هذا الهجوم رداً على توغل طائرات مسيرة من قبل "العدو السعودي" في المجال الجوي لمحافظتي صعدة وحجة.

https://x.com/i/web/status/2086301793039142974

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واشنطن بوست: يطلب البنتاغون من صناعة الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج الأسلحة وتسليمها بشكل كبير، وسط تقارير عن نقص حاد في أعقاب الحرب مع إيران.

عُثر على طائرة ورقية قرب بلدة شوبا في قطاع غزة. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت قد دخلت قطاع غزة. ولم يعثر تفتيش القوات على أي مواد مشبوهة على متن الطائرة الورقية.

السعودية: اندلاع حريق في منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو قرب الحدود اليمنية

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