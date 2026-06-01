غضب سياسي في إسرائيل بعد تفاهمات ترامب ونتنياهو: "سيدي الرئيس.. لا تفعل ذلك"

تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء اليوم (الاثنين)، الذي أفاد بأن إسرائيل أوقفت العملية المخططة في لبنان بعد مكالمة أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أثارت ضجة في الساحة السياسية في إسرائيل.

كتب ترامب أنه تحدث مع نتنياهو وقال "لن يكون هناك جنود يصلون إلى بيروت"، وأضاف أن حزب الله أيضًا وافق على وقف إطلاق النار وأن الطرفين لن يهاجم أحدهما الآخر.

رئيس المعارضة يائير لابيد رد باختصار: "دولة وصاية بالكامل". رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هاجم أيضًا وكتب: "القدس. بيت شيمش. لبنان. غزة. الموقع مختلف، القصة نفسها. حكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توجه إلى نتنياهو ودعاه إلى معارضة المطلب الأمريكي: "هذا هو الوقت لنقول لصديقنا الرئيس ترامب - 'لا'. الآن هو الوقت لفعل ما هو ضروري ومطلوب لضرب حزب الله وإعادة الأمن إلى الشمال".

وانضم أيضاً رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت إلى الانتقادات وقال: "لم يكن هناك رئيس وزراء في إسرائيل استجاب بخضوع كهذا لمطلب غير معقول على الإطلاق". وبحسب قوله: "ما يفعله اليوم نتنياهو والحكومة والكابينيت هو مساس بالمصالح الوطنية لدولة إسرائيل بدافع الضعف".

عضو الكنيست دان ايلوز من حزب الليكود ذكّر بأقوال قالها نتنياهو في الماضي: "لا يوجد أي ضغط ولا أي قرار من قبل منتدى دولي سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها"، وأضاف: "سيدي رئيس الحكومة، يجب أن يكون هذا صحيحًا أيضًا اليوم".