تقارير عن إنزال أمريكي في إيران واشتباكات مع الحرس الثوري لإنقاذ الطيار

أفادت تقارير إيرانية بوقوع تطورات ميدانية في جنوب غرب إيران، شملت اشتباكات بين قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وعناصر من الجيش الأمريكي، في مناطق جبلية بمقاطعتي تشارمحال وبختياري، وفق ما وصفته تقارير غير مؤكدة بعمليات إنزال بري،حيث أعلن ترامب لاحقا من قبل ترامب عن انقاذ الطيار الأمريكي الثاني.

وذكرت التقارير أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ محمولة على الكتف لاستهداف مروحيات عسكرية خلال الاشتباكات، دون صدور تأكيدات مستقلة حول هذه المعلومات.

في موازاة ذلك، أفادت وكالة تسنيم بوقوع غارات جوية في منطقة يُعتقد أنه يتواجد بها الطيار الأمريكي المفقود، الذي كان قد قفز من طائرة F-15E Strike Eagle والتي تحطمت داخل إيران مؤخرًا. ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، مرجحًا وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلفها.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي يشارك بمعلومات استخباراتية مع الجانب الأمريكي لايجاد الطيار، في حين تحدثت مصادر عن تعليق عمليات في المنطقة التي يُعتقد بوجود الطيار فيها.

كما تحدثت تقارير أن منطقة جنوب غرب ايران ازدحامات مرورية خانقة حيث يتوافد السكان والقبائل للمنطقة التي يشتبه بتواجد الطيار الامريكي فيها لمساعدة القوات الايرانية في القبض عليه قبل انقاذه من قبل القوات الامريكية