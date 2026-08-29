في أعقاب الضغوط الإسرائيلية وتزايد المخاوف من انهيار خارطة طريق غزة، نقلت الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر، رسالة إلى مجلس السلام تفيد بوقف إطلاق الطائرات الورقية من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقًا لمصدر مقرب من المجلس.

في ظلّ تصاعد غارات الجيش الإسرائيلي على غزة خلال الأسبوعين المنصرمين، صرّح مصدر مقرّب من مجلس السلام لقناة i24NEWS: "إذا لم ننضمّ إلى برنامج نزع السلاح الطوعي، فسيتصاعد الصراع، وسينتهي مجدداً دون القضاء التام على حماس، بل مع استمرار الضرر الدولي الذي يلحق بإسرائيل".وفي محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، حذّر مسؤولون في مجلس السلام قائلين: "أنتم تُضيّعون الفترة القصيرة المتبقية مع الإدارة والكونغرس الأكثر تأييداً لإسرائيل. من المتوقع أن يكون الرئيس والكونغرس القادمان أقلّ وداً بكثير. يجب ألا تُفوّتوا هذه الفرصة".

يأتي هذا التعهد بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، الخميس المنصرم، انتهاء مهلة الإنذار الإسرائيلي بشأن عمليات الإطلاق، محذرًا من أن أي إطلاق بالون أو طائرة ورقية من غزة سيُقابل بردٍّ حازم، بما في ذلك إمكانية إجلاء السكان من مناطق الإطلاق.

ووفقًا لمصادر في غزة، وفي ظل الضغوط المتزايدة، وصل الأمر بعناصر من حماس إلى التوجه إلى المدارس ومراكز النزوح للمطالبة بوقف عمليات الإطلاق.