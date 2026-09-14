أسلحة أمريكية في قبضة الحوثيين.. ماذا وجدوا بعد سقوط المخا؟

شهدت الحرب في اليمن تطورًا لافتًا بعد تمكن الحوثيين من السيطرة على مدينة المخا ومناطق واسعة على الساحل الغربي، حيث أظهرت تسجيلات مصورة استيلاء الجماعة على كمية من المعدات العسكرية التي تركتها القوات اليمنية المدعومة من السعودية، بينها مركبات مدرعة أميركية الصنع.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها الحوثيون بعد دخولهم المخا مقاتلين إلى جانب مركبات عسكرية ومدرعات ومعدات تركتها القوات الحكومية والقوات المحلية المتحالفة معها خلال انسحابها من المدينة. وأكدت تقارير إعلامية مستقلة ظهور مركبات مدرعة غربية ضمن المعدات التي باتت في حوزة الحوثيين.

مركبات "أوشكوش" الأميركية بين الغنائم

ومن أبرز المعدات التي ظهرت في التسجيلات مركبات M-ATV المقاومة للألغام والمضادة للكمائن، التي تنتجها شركة أوشكوش الأميركية. وأشارت تقارير إلى أن إحدى المركبات التي ظهرت في المخا هي من طراز M-ATV، وهو نوع من المركبات المدرعة صُمم لحماية القوات من العبوات الناسفة والألغام والكمائن.

كما تحدثت تقارير أخرى عن استيلاء الحوثيين على عدد من المركبات الأميركية الصنع، إلى جانب شاحنات مزودة بأسلحة ثقيلة ومدفعية وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة التي تركتها القوات المنسحبة على الساحل الغربي.

وتكتسب هذه المعدات أهمية خاصة بسبب مصدرها؛ إذ كانت مركبات ومعدات غربية من هذا النوع جزءًا من الترسانة التي استخدمتها القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات خلال سنوات الحرب ضد الحوثيين.

لكن لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن هذه المعدات سُلّمت مباشرة من الولايات المتحدة إلى الحوثيين. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المعدات ظهرت في حوزة القوات المحلية المتحالفة مع الحكومة اليمنية، قبل أن يستولي عليها الحوثيون خلال تقدمهم الأخير وانسحاب خصومهم من المخا ومناطق أخرى.

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لماذا تمثل المعدات الأميركية مكسبًا للحوثيين؟

لا تقتصر أهمية هذه المركبات على قيمتها العسكرية، إذ تمنح السيطرة عليها الحوثيين فرصة للاستفادة من معدات مصممة أساسًا للعمل في بيئات قتالية صعبة.

ويأتي ذلك في وقت تمكنت فيه الجماعة من تحقيق تقدم سريع على الساحل الغربي، والسيطرة على المخا، قبل التوسع نحو مواقع أخرى في محافظة تعز والسيطرة على جزيرة بريم في مضيق باب المندب، ما عزز موقعها بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشير وكالة رويترز إلى أن الهجوم الحوثي على الساحل الغربي استفاد من دعم إيراني شمل الأسلحة والتمويل والتوجيه العسكري، ما ساعد الجماعة على تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة خلال فترة قصيرة.

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السعودية أمام تحدٍ جديد

وتشكل خسارة هذه المعدات ضربة للقوات اليمنية المدعومة من السعودية، التي اضطرت إلى الانسحاب من مواقع عدة على الساحل الغربي، فيما تحاول إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات مضادة لاستعادة المناطق التي خسرتها.

وتزامن ذلك مع تصاعد القتال في محيط تعز، حيث بدأت القوات الحكومية والقوات المدعومة سعوديًا عمليات مضادة ضد الحوثيين، في محاولة لوقف تقدمهم نحو الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر. وأقرت قيادة القوات الحكومية بأن خسارة بعض المواقع كانت مؤلمة، لكنها تعهدت بإعادة تنظيم القوات والعودة إلى القتال.

وتكمن الخطورة الأكبر في أن السيطرة الحوثية على المخا والمناطق المحيطة بها تأتي بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل أحد أهم الممرات لحركة التجارة والطاقة عالميًا.

وبذلك لا تمثل المعدات الأميركية التي وقعت في أيدي الحوثيين مجرد خسارة ميدانية للقوات المدعومة من السعودية، بل تكشف أيضًا عن حجم الانهيار الذي أصاب بعض مواقعها على الساحل الغربي، في وقت تتحول فيه المعركة في اليمن مجددًا إلى صراع واسع يحمل تداعيات تتجاوز حدود البلاد.