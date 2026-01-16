تقرير| ابنة عنصر في الحرس الثوري: "أصدقائي تعرضوا للتعذيب والقتل"

تلقى برنامج "مانوتو" الإذاعي، المخصص للإيرانيين المنفيين، مكالمة هاتفية صادمة من ابنة عنصر في الحرس الثوري، وقالت: "مرحباً، أتصل من آخر شبكة متبقية. والدي أحد الظالمين على الأرض. أنا خائفة ومتوترة للغاية. أريد فقط أن أقول للشعب الإيراني: انتبهوا لهؤلاء الظالمين."

وأضافت "قادتكم قد جهزوا حقائبهم. بالنسبة لي، ابنته، ولأمي، ولجميع أفراد عائلتي، زوّروا لنا جوازات سفر ببيانات مزورة لتهريبنا إلى الخارج. أخفى والدي حقائب مليئة بالدولارات في المنزل" وتابعت "لقد جهزتم حقائبكم بالفعل. لقد زوّروا جوازات سفري، أنا وابنته، ولأمي، ولجميع أفراد عائلتي، ببيانات مزورة، لتهريبنا إلى الخارج. لقد أخفى والدي حقائب مليئة بالدولارات في المنزل، تحدثت عن الأهوال التي رأتها أنا على قيد الحياة، شاهدة حية على الجرائم التي ارتكبها والدي بنفسه. إنه الآن يُصدر أوامر القتل. لديّ صور، لديّ فيديوهات، لديّ وثائق. ضربني والدي بسلك كهربائي حتى لا أذهب".

لوأفادت "أصدقائي، أصدقاؤنا، قُتلوا. لقد عذبتهم الحكومة." كما تحدثت عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له هي وصديقاتها"، وتابعت"إلى من نلجأ لنُفضي بهذا الألم؟ إنه والدي، ذلك اللعين، لكن عليّ أن أقول الحقيقة. لا نريدها. أشعر بالغضب الشديد، أشعر بالاكتئاب. لقد ضربونا، ضربونا، ضربونا ليُظهروا، إنهم قادرون على قتل أي مواطن."