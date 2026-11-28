ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "إيران مشتبه بها في هجوم طائرات مسيّرة على قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وأفادت أن "نحو ست طائرات مسيّرة حلّقت حول قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك، حيث صدرت أوامر للعسكريين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم". وقد تمكنت أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة الأمريكية من إبعادها، لكن لم يتمكن أي من القوات البريطانية أو الأمريكية من استعادة الطائرات.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن "عدم استعادة الطائرات المسيّرة لم يُجب على سؤال ما إذا كانت تحمل أسلحة أو معدات مراقبة أو حمولات أخرى. وأقرّ سلاح الجو الأمريكي بالحادث في حينه، قائلاً إنه استجاب لنشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به، وأنه لم يتأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية. وأبلغت وزارة الدفاع البريطانية وكالة رويترز أن الشرطة العسكرية وشرطة سوفولك تعاونتا مع أفراد الأمن التابعين لسلاح الجو الأمريكي للاستجابة، وأن القاعدة عادت لاحقاً إلى إجراءاتها الأمنية المعتادة.

وتستضيف قاعدة لاكنهيث الجناح المقاتل 48، وهو أكبر وحدة عمليات مقاتلة أمريكية في أوروبا. يُشغّل الجناح أربعة أسراب جاهزة للقتال مُجهزة بطائرات إف-15 إي سترايك إيغل وإف-35 إيه لايتنينغ 2.

يأتي هذا التقرير في أعقاب مخاوف أمنية أخرى في القواعد البريطانية التي تستخدمها القوات الأمريكية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرّح الشهر الماضي بأن تهديدًا مرتبطًا بإيران في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد قد دفع إلى سحب قاذفات بي-1 الأمريكية. ونفت طهران تورطها في حادثة فيرفورد وغيرها من الأنشطة العدائية المزعومة في بريطانيا.

وقد خصصت بريطانيا 470 مليون جنيه إسترليني إضافية على مدى أربع سنوات لتحسين الأمن في المواقع العسكرية. وفي ردٍّ مكتوب على البرلمان يوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع أن الحوادث الأخيرة قد دفعت إلى تشديد اليقظة ومراجعة التدابير الوقائية، لا سيما حول الأصول الحيوية والمواقع الحساسة.