الاجتماع المخطط لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي كان من المفترض أن يُعقد الأسبوع المقبل، تم تأجيله والسبب الرسمي لذلك هو تأجيل مراسم التأبين للسيناتور ليندسي غراهام. المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل نشر هذا المساء (الخميس) لأول مرة أن هناك سببًا إضافيًا لهذا القرار.

علمت i24NEWS أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بذل في الأيام الأخيرة جهوداً مكثفة لتنسيق لقاء بين نتنياهو وترامب، من المفترض أن يُعقد خلال زيارته إلى واشنطن. ومع ذلك، لم تثمر هذه الاتصالات، ولم يتم تحديد موعد للقاء، بل لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن الترتيبات المسبقة حول المواضيع التي ستُناقش والنتائج المحتملة للاجتماع، وهي تفاصيل عادة ما تُحسم قبل قمم القادة.

في الخلفية، توجد أيضًا فشل مذكرة التفاهم مع إيران والتوتر الذي نشأ داخل الإدارة الأمريكية حول هذه القضية. إلى ذلك تُضاف تصريحات نائب الرئيس جي. دي. فانس الحادة في مقابلة أُجريت أمس، حيث انتقد ما وصفه بمحاولة إسرائيلية للتأثير على موقف الإدارة تجاه الاتفاق.

وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، هذه الاعتبارات أيضًا أسهمت في القرار بعدم التوجه حاليًا إلى واشنطن. وقال المصدر"في الوقت الحالي، نتنياهو لا يرغب في استعراض في البيت الأبيض. هذا ببساطة ليس التوقيت المناسب".