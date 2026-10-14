حائزة نوبل للسلام تهاجم نتنياهو: يجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قالت اليوم (الأربعاء) في مقابلة مع قناة Sky News إنه يجب تقديم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت أيضًا رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب استخدامه لغة قد تؤدي، بحسب قولها، إلى التحريض على العنف.

حصلت بيلاي على جائزة عام 2026 بفضل "جهودها لتعزيز السلام والقانون الدولي"، كما أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو الأسبوع الماضي. فيلاي، وهي قانونية من جنوب أفريقيا، كانت قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي وترأست اللجنة التي قررت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

إقرأ المزيد نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام 2026 تقديرًا لجهودها في تعزيز القانون الدولي | i24NEWS

في إطار دورها في الأمم المتحدة، ألّفت بيلاي تقرير المنظمة الذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وجاء في حيثيات اللجنة أن بيلاي حصلت على الجائزة تقديراً "لجهودها في تعزيز السلام والعدالة الدولية".