بطلب أمريكي.. إسرائيل تجمّد عملياتها العسكرية الحساسة في جنوب لبنان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتجميد جميع العمليات العسكرية التي تُصنّف على أنها "حساسة" في جنوب لبنان، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة، في ظل التصعيد الإقليمي والتوتر المتزايد مع إيران.

وبحسب تقرير "هيئة البث الرسمية كان"، ستظل هذه التعليمات سارية حتى إشعار آخر، إلى حين اتضاح مسار التصعيد بين واشنطن وطهران، إضافة إلى نتائج المباحثات الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية أعربت عن خشيتها من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي على الجبهة اللبنانية إلى توسيع دائرة المواجهة الإقليمية، في وقت تركز فيه واشنطن جهودها على التعامل مع التوتر القائم مع إيران.

ونقلت التقارير عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش مستعد لتنفيذ هجمات واسعة ضد أهداف داخل إيران في حال تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني، إلا أن الطلب الأمريكي دفع القيادة السياسية إلى إصدار توجيهات بتأجيل العمليات الحساسة لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما.

كما زارت بعثة أمريكية معنية بتنسيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان إسرائيل هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتوجه إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لاستكمال المشاورات المتعلقة بترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من بلدتي زوطر الشرقية وفرون، ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة على الحدود.