أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقابلة مع قناة i24NEWS العبرية. هذه هي المقابلة الأولى للوزير منذ بدء عملية "زئير الأسد" في إيران.

تحدث كاتس عن الأسباب التي أدت إلى الهجوم: "تم اتخاذ القرارات بقيادة رئيس الحكومة في نهاية العام الماضي، عندما فهمنا أنه طالما أن خامنئي يتزعم إيران - فهي ستحاول العودة إلى طريق تدمير إسرائيل. لذلك، كان القرار الذي اتُخذ هو إغتيال خامنئي. لكن التقدير كان أن ذلك سيحدث في منتصف العام القادم".

"ثم اندلعت الاضطرابات داخل إيران. وهذا غيّر الوضع في بُعدين: من جهة رأيت أن هناك إمكانية لإحداث تغيير في النظام في إيران بسبب رغبة الناس. من جهة أخرى، هذا زاد من خطر الهجوم الوقائي، وقررنا تقديم الأمر إلى فبراير."

وأضاف كاتس "وهنا فعل رئيس الحكومة شيئًا لا أعرف الكثير من القادة في العالم – وربما لا أحد – يستطيع أن يفعله: خلق شراكة مع رئيس الولايات المتحدة. الناس يقولون: هذا أثّر على ذاك، ذاك أثّر على هذا – لكنهم قرروا معًا".

عن العودة إلى الروتين العادي في إسرائيل والتوقع لانخفاض في عمليات الإطلاق، قال كاتس: "جهات الأمن مع رئيس الوزراء قرروا فتح الاقتصاد بشكل معين".

عندما سُئل عمّا إذا كان يستطيع أن يلتزم أمام مواطني دولة إسرائيل بعدم حدوث جولة أخرى مع إيران، أجاب كاتس: "لا يلتزمون أبداً بمثل هذه الالتزامات. نحن نعرف ماذا نفعل وما الذي يترتب على ذلك، ولا يأتي أبداً شخص مسؤول الآن ليلتزم بجولات افتراضية ونظرية."

وقال"أفترض أنه في الوقت المناسب ستكون هناك دعوة للإيرانيين للخروج إلى الشوارع"، مضيفا، "في نهاية المطاف، يجب على الشعب الإيراني أن يقول كلمته. إسرائيل لا تأتي لتقول من سيكون القائد القادم لإيران - نحن نعرف ما الذي لا يجوز أن يكون - لا يجوز لهذا النظام أن يعين أشخاصًا يريدون الاستمرار في برنامج إبادة إسرائيل".

عن محاكمة نتنياهو: "وأنا أيضاً اليوم أقول، كوزير أمن، أوقفوا محاكمته. أقول مثل ترامب، لأنني أعلم بما كان مشغولاً ولم نستطع التحدث عن ذلك. وترامب أيضاً كان يعلم. عموماً، كل هذا يبدو أموراً تافهة. الآن، عندما أوازن بين هذه التوافه وبين حاجته لقيادة الدولة وجلب الأمن، أعتقد... ليس عبثاً أن توجه ترامب للرئيس، لأن هذه هي الصلاحية الرسمية. اسمح بالعفو، أوقف هذا الأمر. في النهاية، مواطنو إسرائيل، ما الذي يهمهم؟".

وتطرق الوزير كاتس إلى انتهاء العملية قائلاً: "نحن نهيئ الظروف للشعب الإيراني، وآمل أن يغتنم هذه الفرصة ويطيح بهذا الحكم القاتل ويبني هناك دولة. ليس لدينا أي قيود. سنستمر طالما نعتقد أنه علينا الاستمرار، ولن نتوقف لأي سبب آخر".

عن احتمال اغتيال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قال وزير الأمن: "إذا كان في مرمى الهدف – سيتم اغتياله".

"الآن نحن نعمل بقوة، هذا ليس كما كان في السابق. أي، إذا توفرت الفرصة لتصفيته، فسيحدث ذلك. نحن نؤلمهم بشكل شديد جدًا. الضغط الإيراني عليهم كان ثقيلًا حتى أن نعيم قاسم قال 'تحركوا' - وعلى هذا عليه أن يدفع الثمن."

عن إمكانية التطبيع مع لبنان: "لا يمكن حدوث تطبيع طالما حزب الله مسلح، فهو التنظيم الأقوى في لبنان. وهناك عمليات حدثت، وقرارات من الحكومة، والآن يجب عليها تنفيذ السياسة وتجريده من سلاحه. إذا حدث ذلك، فلا يوجد أي سبب يمنع أن تكون هناك علاقات جيدة بين لبنان وإسرائيل".

