نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول محادثة زُعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى خلالها تحذيراً، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن هجوم محتمل من حماس. ويتضمن التقرير، الذي نُشر بعد دقائق من الهجوم، معلومات حول مضمون التحذير - الذي لم يتضمن تفاصيل حول خطة حماس.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين سابقين رفيعي المستوى، زعموا أن التحذير الذي وصل إلى نتنياهو من رئيس الإمارات محمد بن زايد تضمن "معلومات غير محددة" - ولم يُنقل إلى رؤساء المؤسسة الأمنية. كما زعم مصدر تحدث مع بن زايد - وشخص آخر زعم أنه تلقى إحاطة من مصدر كان حاضراً في المحادثة - أن "الزعيم الإماراتي أشار إلى أن حماس كانت تدرس تنفيذ هجوم كبير".

وتابع التقرير قائلاً إنه في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أيام من المحادثة - وقبل أقل من أسبوع من المجزرة - عقد نتنياهو اجتماعاً مع رؤساء المؤسسة الأمنية لمناقشة الوضع في قطاع غزة. زعمت الصحيفة أنها حصلت على محضر الاجتماع، والذي أظهر أن التحذير الذي تلقاه لم يُطرح أصلاً خلال الاجتماع، وأن الهدف، بحسب قوله، "يجب أن يكون الحفاظ على السلام في غزة". وفي وقت لاحق من النقاش، رفض اقتراح المسؤولين الأمنيين بدراسة إمكانية استهداف قادة حماس في غزة، المسؤولين عن الهجمات على الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وكما ذُكر، لم يُنشر حتى الآن أي تقرير عن تفاصيل الاجتماع، وزعمت الصحيفة أن نتنياهو قال خلاله إن "أي عمل إسرائيلي في غزة قد يُعرقل إمكانية إقامة السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، إذ كان يعتقد حينها أن هذا الأمر على وشك الحدوث قريباً.

ووفقاً لمصدرين زعما أنهما تحدثا إلى شخص كان حاضراً في "مكالمة التحذير"، التي جرت في نهاية سبتمبر، فإن المعلومات التي وصلت إلى رئيس الوزراء حول هذا الموضوع "لم تكن محددة" ولم تتناول مسألة ما إذا كانت حماس تخطط لإطلاق صواريخ أو التحضير لغزو بري عبر الحدود. في الوقت نفسه، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه ليس من الواضح ما هي مصادر المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها بن زايد، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك قضايا أخرى قد طُرحت خلال المحادثة بينهما. ولم يُذكر "المكالمة التحذيرية" في أي من التحقيقات التي نشرتها حتى الآن مختلف الأجهزة الأمنية في إسرائيل. وادعى مصدر آخر، نُقل عنه في التقرير الإخباري، أن بن زايد ذكر المحادثة مع نتنياهو، خلال محادثة أجراها مع رئيس وكالة المخابرات المركزية آنذاك، ويليام بيرنز. ووفقًا للتقرير، فقد ذكر أنه سيُبلغ نتنياهو عن "تهديد محتمل من حماس" في الضفة الغربية أو قطاع غزة.