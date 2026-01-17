استراتيجية سعودية-أميركية جديدة لليمن والسودان وتأمين البحر الأحمر

كشف مصدر سعودي مطلع لصحيفة "رأي اليوم" بأن السعودية تعمل مع نائب الرئيس الأميركي ديفانس على وضع برنامج شامل لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والممرات اليمنية، كما يشمل الترتيبات المستقبلية لوقف الحرب ودعم الاستقرار في السودان.

وأشار المصدر إلى أن الخطوات السعودية تحظى بدعم ضمني من الجانب الأميركي، الذي فوضه الرئيس ترامب بإدارة عدد من الملفات الاستراتيجية، بما فيها الملف اليمني وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى متابعة الوضع في السودان لضمان عدم اتساع النزاع وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.

كما أوضح المصدر أن المفاوضات والاتصالات بين الرياض وفريق ديفانس تسير وفق رؤية متصلة للاستراتيجية الإقليمية الشاملة، في حين أثارت هذه التحركات اهتمام الجانب الإسرائيلي والإعلام الأميركي اليميني، الذي انتقد موقف ديفانس الداعم للخطة السعودية في اليمن.