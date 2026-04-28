الاستخبارات العسكرية حذّرت قبل أسابيع من تهديد مسيّرات حزب الله المفخخة

المسيرات المفخخة تواصل تشكيل تهديد على قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان • نقلت شعبة الاستخبارات العسكرية تحذير محدد قبل عدة أسابيع بأن حزب الله ينوي استخدام المسيرات في هذه المرحلة من المعركة •

i24NEWS
i24NEWS
نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أبريل 2026
נשאט קוות הג'יש הإسرائيلي في جنوب لبنان، أبريل 2026

لا تزال الطائرات المسيّرة المتفجرة تشكل تهديداً لقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. وقد نشر المراسل العسكري للقناة العبرية، يانون شالوم ييتاح، مساء اليوم (الثلاثاء)  أن شعبة المخابرات العسكرية بدأت بتنسيق الجهود لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، بهدف قطع سلسلة إمداد حزب الله.

علمت i24NEWS أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) نقلت قبل عدة أسابيع إنذارًا محددًا يفيد بأن حزب الله يعتزم استخدام الطائرات بدون طيار بشكل مكثف في المرحلة الحالية من المعركة.

تركيز الجهود على سلسلة الإمداد - الموردين، والمشغلين، والمعدات، وغيرها من الأجزاء المختلفة - بهدف القضاء على التهديد. هذه خطوة مماثلة لما تم فعله مع اللواء 127 التابع لحزب الله عندما ظهر تهديد الطائرات المسيرة.

