تفاصيل العملية السرية: الخطة الإيرانية “المجنونة” خلال الحرب مع إسرائيل

وضع مسؤولون ايرانيون خطة حرب باسم "عملية جنونية"، وذلك بعد انتهاء عملية "وثبة الأسد" في يونيو\حزيران الماضي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بحسب تقرير نُشر الليلة (الأحد) في نيويورك تايمز.

وفقًا للتقرير، خلال العملية هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية واغتالت شخصيات بارزة في برنامج إيران النووي. على إثر ذلك، قدّرت القيادة الإيرانية أن جولة قتال إضافية تكاد تكون حتمية وبدأت بالاستعداد لتصعيد واسع.

وفقًا لستة مصادر إيرانية، أمر المرشد الأعلى خامنئي بإعداد خطوات تشعل الشرق الأوسط في حال وقوع هجوم إضافي على إيران، وخاصة إذا تم اغتياله هو نفسه. كجزء من التحضيرات، قام بتعيين أربع طبقات من الخلفاء للقادة العسكريين وكبار المسؤولين في الحكومة، بهدف منع حدوث فراغ سلطوي أثناء الحرب.

هدف الخطة كان جعل أي حرب مع إيران مكلفة جدًا ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة، بل أيضًا للدول العربية وللنظام الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بما في ذلك مجالات الطاقة، السياحة، النقل والشحن البحري.

شملت الخطة ثلاث مراحل رئيسية: هجمات ضد إسرائيل، هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الدول العربية، واستهداف أهداف مدنية في الدول العربية، مثل المطارات، الفنادق والسفارات التي يتواجد فيها مواطنون أمريكيون.

مهدي محمدي، المستشار البارز لرئيس البرلمان الإيراني، قال إن الاستراتيجية تهدف إلى توسيع وإطالة أمد الحرب: "نحن نعلم أن أمريكا قلقة جداً من حرب إقليمية... خطتنا هي توسيع نطاق الحرب وإطالة مدتها".

بحسب التقرير، نفذت إيران المراحل الثلاث للخطة خلال أيام قليلة من بداية المواجهة.