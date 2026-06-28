حصل الرئيس اللبناني جوزيف عون على دعم كل من أبرز الدول الخليجية وضمانات أمنية أمريكية لتنفيذ التقارب الدبلوماسي مع إسرائيل، وذلك وفقًا لعدة مصادر دبلوماسية نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم". ويُعتقد أن هذه التأكيدات ساهمت في تعزيز ثقة السلطات اللبنانية في ظل التوترات الشديدة مع حزب الله وحليفه الإيراني.

وقد تجلّى هذا الواقع الجديد بشكل خاص من خلال الإدانة غير المعتادة، يوم الأحد، للضربات الإيرانية ضد البحرين والكويت من قبل جوزيف عون. ويُفسَّر هذا الموقف، الذي جاء بعد يومين من توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، من قبل عدد من المراقبين على أنه مؤشر على هامش مناورة أوسع لرئيس الجمهورية اللبنانية في مواجهة حزب الله.

وفقًا لمصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الخليج، كان جوزيف عون قد استشار عدة قادة في المنطقة قبل إبرام الاتفاق، ولا سيما رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، وكذلك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وقد منحاه كلاهما الضوء الأخضر لمواصلة هذه العملية الدبلوماسية. أما قطر، فلم تشارك في هذه المرحلة من المناقشات.

يحظى دعم الرياض بأهمية خاصة. فعلى الرغم من التوترات الإقليمية، حافظت السعودية حتى الآن على موقف حذر تجاه إيران. وفي مقابل هذا الدعم السياسي، تأمل بيروت الآن في الحصول على استثمارات من دول الخليج للمساهمة في انتشال الاقتصاد اللبناني الذي يمر بأزمة عميقة.

بالتوازي، يُقال إن واشنطن قدمت لجوزيف عون ضمانات تتعلق بأمنه الشخصي وكذلك بأمن المسؤولين اللبنانيين الرئيسيين المؤيدين للاتفاق مع إسرائيل. ووفقًا لمصدرين دبلوماسيين، تشارك الولايات المتحدة، بدعم غير مباشر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية، في حماية الرئيس ورئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية يوسف راجي. تأخذ هذه التدابير بعين الاعتبار التاريخ السياسي للبنان، الذي شهد العديد من عمليات اغتيال الشخصيات المعارضة لسوريا ثم لحزب الله.

وفقًا لهذه المصادر أيضًا، فإن العمليات التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وجزء كبير من قيادته العسكرية، قد قلّصت بشكل كبير قدرة الحركة على ترهيب خصومها السياسيين أو تصفيتهم. ويُقال إن هذا التطور أوجد الظروف التي تسمح للحكومة اللبنانية ببدء حوار مع إسرائيل.

إلى جانب الضمانات الأمنية، تعوّل بيروت أيضًا على دعم مالي غربي كبير. فقد أعلنت الولايات المتحدة بالفعل عن نيتها زيادة مساعداتها للجيش اللبناني، لا سيما من خلال التمويل والتدريب والتجهيزات، وهي خطوة تدعمها أيضًا الاتحاد الأوروبي. وتأمل السلطات اللبنانية الآن في الحصول على الإفراج عن قروض ومنح من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تم تعليقها منذ عدة سنوات بسبب الأزمة السياسية والفساد ونفوذ حزب الله على مؤسسات البلاد.