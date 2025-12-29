مخاوف في العالم العربي: نتنياهو سيطلب شن حرب ضد إيران

قبيل لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تتوقع وسائل إعلام عربية أن يطلب نتنياهو من ترامب الضوء الأخضر لفتح جولة حرب جديدة ضد إيران. ووفقاً للتقارير، فإن طلب نتنياهو يأتي على خلفية إعادة بناء برنامج الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني.

كما أفادت وسائل الإعلام العربية، فإن رئيس الوزراء سيطلب من الرئيس الأمريكي توسيع ضربات الجيش الإسرائيلي في لبنان قبل أن تعلن الحكومة في البلاد عن نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية.

بالنسبة لسوريا، تقول وسائل الإعلام العربية إن ترامب سيحاول الضغط على نتنياهو لمنح فرصة لنظام الشرع، في حين أن إسرائيل تخشى الانسحاب من مناطق استراتيجية يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي.

وسائل الإعلام العربية أشارت إلى وجود خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، يُقدّر أن ترامب ونتنياهو سيناقشان مخاوف إسرائيل من بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لدول إضافية في الشرق الأوسط.