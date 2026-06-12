ذكر تقرير إيرانية، اليوم الجمعة، أن "مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تضع حداً للحرب في الشرق الأوسط، بما يشمل لبنان حيث تخوض إسرائيل مواجهة مع حزب الله"، وأكدت على أن "المذكرة تتضمن وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان"، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين أكدت الأخيرة أنها لم تحسم موقفها بشأنه بعد.

في هذا السياق قال حسن فضل الله السياسي الكبير في حزب الله اليوم الجمعة إن الجماعة واثقة من أن "إيران ستصر على إدراج لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن"، وتابع "إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية.. لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني".