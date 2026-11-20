اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع مع سلطات حكومية في سنغافورة وماليزيا -بما في ذلك جهات تنظيمية وهيئات معنية بالأمن القومي- للتحذير من المخاطر المحتملة في حال عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وتحث واشنطن هذه الدول، إلى جانب شركات المحاماة والبنوك العاملة فيها، على توخي الحذر من الشركات الإيرانية الواجهة، وذلك في إطار تكثيف جهودها لفرض العقوبات في آسيا، بهدف التوصل إلى إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تطالب بتشديد الرقابة على القطاعات "عالية المخاطر" -مثل النقل البحري، وخدمات الطيران، وشبكات التوريد- "لضمان أنها لا تعمل كواجهات لإيران". وأضاف المسؤول: "نريد أن يكون مفهوماً أيضاً أننا سنستهدف شريانات الحياة هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نكتشف شرياناً حيوياً يستوجب الاستهداف".

ومنذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في فبراير/شباط، كثفت الولايات المتحدة إجراءاتها الرامية إلى تقويض المصالح التجارية لطهران في الخارج.

وفي أغسطس/آب، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)، التي أسفرت عن سلسلة من العقوبات استهدفت كيانات متنوعة، بدءاً من منصات العملات الرقمية في كندا وصولاً إلى مجموعة مصرفية روسية كبرى.ولسنوات، دأبت ناقلات النفط على التوقف في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لإجراء عمليات نقل للنفط الإيراني من سفينة إلى أخرى، وهي ممارسة تساعد في إخفاء مصدر النفط الأصلي. في العام الماضي، أعلنت السلطات الماليزية أنها ستطبق القواعد المتعلقة بعمليات النقل هذه بشكل أكثر صرامة، وفي فبراير/شباط، قامت باحتجاز ناقلتين وما كان على متنهما من شحنات.

ومنذ أبريل/نيسان، فرضت البحرية الأمريكية حصاراً على السفن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز، كما كثفت هذا الشهر إجراءاتها الصارمة ضد حركة النقل عبر الحدود البرية الإيرانية وعبر بحر قزوين.وفي يوليو/تموز، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عشرات الأفراد والسفن والشركات -التي تتخذ من سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال وسانت كيتس ونيفيس مقراً لها- لارتباطهم بقطب النفط الإيراني محمد حسين شمخاني.

وذكر المسؤول الأمريكي أن هذه الجهود بدأت تؤثر سلباً على إيرادات إيران، مشيراً إلى بيانات تظهر أن البلاد تشهد حالياً أسوأ انكماش في ناتجها المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود، إلى جانب أعلى معدل تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.