كاتس: إيران تطور أسلحة كيميائية لموازنة قوتها أمام إسرائيل ولن نسمح لها بذلك
الكابينيت سينعقد يوم الخميس • تقارير من غزة: ثلاثة قتلى في غارة ليلية على خان يونس • رئيس المحكمة العليا ينتقد بشدة أعمال الشغب التي يرتكبها مستوطنون والتعامل معها: «وقود لمعاداة السامية»
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على أجندة الأخبار: التوتر في الخليج والشرق الأوسط، قتلى في غارة إسرائيلية على خان يونس، ومن المتوقع أن يستمر ماراثون المباحثات بين الليكود و«يشار».
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تقرير: إدارة ترامب تبحث إمكانية اغتيال كبار قادة النظام الإيراني
كشف مسؤولون مطلعون لشبكة «إن بي سي» أن نقاشات داخلية تجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية توجيه تعليمات إلى الجيش الأمريكي لاستهداف شخصيات بارزة في القيادة الإيرانية.
وبحسب المسؤولين، تتمحور المباحثات حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة تنفيذ عمليات تستهدف كبار المسؤولين في النظام الإيراني، في إطار الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية.
ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف المحتملة أو ما إذا كانت هذه النقاشات قد تحولت إلى قرارات عملياتية، فيما لم يعلن البيت الأبيض موقفاً رسمياً بشأن ما ورد في التقرير.
يهدوت هتوراه تستعد لمفاوضات مباشرة مع آيزنكوت وتحدد شروطها للانضمام إلى الحكومة
تستعد كتلة «يهودوت هتوراه» لبدء مفاوضات رسمية ومباشرة مع حزب «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت، وتعمل على تشكيل طاقم تفاوضي رسمي لبحث شروط انضمامها المحتمل إلى الحكومة.
وتنتظر الكتلة الحريدية موافقة رسمية من الحاخامات لبدء المفاوضات، لكنها تعتزم طرح سلسلة من المطالب، في مقدمتها عدم إجراء أي تغيير على الترتيبات التي كانت سارية قبل انتهاء صلاحية قانون «توراتو أومانوتو» المتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.
وتتمثل المطالبة الأساسية للكتلة في استمرار إعفاء كل من يدرس في المعاهد الدينية والمسجل فيها من الخدمة العسكرية حتى بلوغه سن الإعفاء المحدد قانوناً.
كما ستطالب «يهودوت هتوراه» بمواصلة تمويل المؤسسات التعليمية الحزبية الخاصة من ميزانية الدولة، من دون تدخل في المناهج والمواد التعليمية التي تدرّسها، إلى جانب الحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب لموقف آيزنكوت من المطالب الحريدية، ولا سيما ما يتعلق بقضية التجنيد وتمويل المؤسسات التعليمية.
كاتس: إيران تطور أسلحة كيميائية لموازنة قوتها أمام إسرائيل ولن نسمح لها بذلك
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، معتبراً أنها تسعى إلى امتلاك هذا النوع من السلاح لاستخدامه كورقة موازنة في مواجهة إسرائيل ودول المنطقة.
وأضاف كاتس، خلال إحاطة للصحفيين العسكريين والسياسيين، أن إسرائيل والولايات المتحدة على علم بالتحركات الإيرانية، مؤكداً: «لن نسمح للإيرانيين بالوصول إلى هذه القدرة».
وبحسب التقديرات التي عُرضت خلال الإحاطة، بدأت طهران العمل على تطوير أسلحة كيميائية بعد إدراكها حجم الأضرار التي لحقت بها خلال جولتي القتال السابقتين.
وتقول مصادر إسرائيلية إنها تتابع هذا المسار منذ فترة، وإن واشنطن تمتلك بدورها معلومات استخباراتية بشأنه. وعلى خلفية ذلك، اتُخذ قرار في إسرائيل بمنع إيران من تعزيز قدراتها في المجال الكيميائي أو بلوغ مرحلة امتلاك قدرة عملياتية لاستخدام هذه الأسلحة.
ألمانيا تخطط لاستثمار أكثر من 4 مليارات يورو لشراء صواريخ باتريوت
تعتزم ألمانيا تخصيص أكثر من 4 مليارات يورو لشراء صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة «باتريوت» ومعدات مرتبطة بها، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».
وبحسب التقرير، تشير وثائق اطلعت عليها الوكالة إلى أن الطلبية ستشمل ما لا يقل عن 480 وحدة، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2030 ويستمر حتى نهاية العام، من دون تحديد العدد الإجمالي الدقيق للصواريخ المقرر شراؤها.
عراقجي: التفاوض مع واشنطن مستمر.. والحصار البري "شبه مستحيل"
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزارته تواصل فتح قنوات دبلوماسية للتفاوض مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات، محثّاً الحكومة على "دفع من يفرضها إلى اليأس من تحقيق أهدافهم"، في موقف يخفّف من حدّة التصريحات العالية النبرة التي أطلقها مسؤولون إيرانيون مؤخراً. ورأى عراقجي أن فرض حصار بري على بلاده "شبه مستحيل" بسبب مساحتها الشاسعة وكثرة محافظاتها الحدودية وحركة العبور الكثيفة مع دول الجوار. وتزامنت تصريحاته مع لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض لبحث المفاوضات، فيما كرّر محمد باقر قاليباف تمسّك طهران بشروطها السبعة، واعتبر ترامب المقترح الإيراني المعدّل "غير مقبول".
نتنياهو وكاتس يعلنان اغتيال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي اغتال نعيم أبو نحل، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس. وقالا إن العملية تأتي بعد ثلاثة أشهر من اعتقال سلفه خلال عملية عسكرية وصفاها بالجريئة، مشيدين بالجيش وجهاز الشاباك لتنفيذ ما وصفاه بالسياسة الهجومية للحكومة الإسرائيلية. وأضافا أن «أي مسلح لن يتمكن من الإفلات من يد إسرائيل الطويلة».
الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورة واسعة على الحدود الغربية تحاكي هجمات وعمليات خطف
أنهت لواء «فاران»، بقيادة الفرقة 80 في الجيش الإسرائيلي، مناورة عسكرية واسعة النطاق على امتداد الحدود الغربية، تدربت خلالها القوات على سيناريوهات متعددة، شملت تسلل مسلحين إلى مناطق مدنية، واختطاف جنود ومدنيين، والسيطرة على بلدات وإخلائها من المسلحين. وشاركت في التدريبات قوات من وحدة مكافحة الإرهاب في نيتسانا، إلى جانب جهات أمنية عاملة في المنطقة.
رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية ينتقد التعامل مع المعتدين اليهود في الضفة: «وقود لعجلات معاداة السامية»
وجّه رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، انتقادات حادة لطريقة التعامل مع اعتداءات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الأحداث تلقي بظلال ثقيلة على الجهات المسؤولة عن حماية أمن السكان. وقال إن أداء الجيش يُقاس بالنتائج على الأرض، مضيفا أن المشهد الذي يعكس الواقع هو «أشجار الزيتون المحترقة»، ومعتبرا أن التعامل مع هذه الاعتداءات يوفر «وقودا لعجلات معاداة السامية».
تقرير: واشنطن تشتبه في مسؤولية إيران عن عشرات الهجمات السيبرانية على ناقلات الطاقة
تشتبه الولايات المتحدة في تورط إيران في نحو 50 هجوما سيبرانيا استهدفت سفنا تنقل النفط ومواد خطرة حول العالم، وتلقت بعضها تهديدات بوجود قنابل على متنها. ووفق تقديرات مسؤولين أمريكيين، تخشى واشنطن أن تكون طهران بصدد توسيع نطاق المواجهة إلى ما وراء الشرق الأوسط، فيما تحوم الشبهات أيضا حول احتمال تورط روسيا في هذه الهجمات.