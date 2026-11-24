يهدوت هتوراه تستعد لمفاوضات مباشرة مع آيزنكوت وتحدد شروطها للانضمام إلى الحكومة

تستعد كتلة «يهودوت هتوراه» لبدء مفاوضات رسمية ومباشرة مع حزب «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت، وتعمل على تشكيل طاقم تفاوضي رسمي لبحث شروط انضمامها المحتمل إلى الحكومة.

وتنتظر الكتلة الحريدية موافقة رسمية من الحاخامات لبدء المفاوضات، لكنها تعتزم طرح سلسلة من المطالب، في مقدمتها عدم إجراء أي تغيير على الترتيبات التي كانت سارية قبل انتهاء صلاحية قانون «توراتو أومانوتو» المتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.

وتتمثل المطالبة الأساسية للكتلة في استمرار إعفاء كل من يدرس في المعاهد الدينية والمسجل فيها من الخدمة العسكرية حتى بلوغه سن الإعفاء المحدد قانوناً.

كما ستطالب «يهودوت هتوراه» بمواصلة تمويل المؤسسات التعليمية الحزبية الخاصة من ميزانية الدولة، من دون تدخل في المناهج والمواد التعليمية التي تدرّسها، إلى جانب الحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب لموقف آيزنكوت من المطالب الحريدية، ولا سيما ما يتعلق بقضية التجنيد وتمويل المؤسسات التعليمية.