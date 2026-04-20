أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إحباط بنية تحتية وصفتها بانها“إرهابية” كانت تنشط في أذربيجان بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب البيان، كانت الخلية تخطط لتنفيذ هجمات ضد خط أنابيب النفط “باكو–تبليسي–جيهان” (BTC)، الذي يمر عبر جورجيا وتركيا، إضافة إلى استهداف مواقع ومؤسسات يهودية، من بينها السفارة الإسرائيلية وكنيس في العاصمة باكو.

وتمكنت السلطات الأذرية من اعتقال أفراد الخلية، حيث عُثر بحوزتهم على طائرات مسيّرة مفخخة وعبوات ناسفة، إلى جانب أدلة على قيامهم بعمليات مراقبة وجمع معلومات عن الأهداف المحتملة.

وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الإسرائيلية عن بنية أوسع لما وصفته بـ“شبكة عمليات خارجية” يقودها جهاز خاص ضمن الحرس الثوري، كان يشرف عليه رحمن مقدم، الذي قُتل خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأوضحت أن هذا الجهاز، المعروف بوحدة العمليات الخاصة (4000)، كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ هجمات خارج إيران، واستهداف مصالح إسرائيلية وغربية، إلى جانب تهريب أسلحة متطورة.

كما أشارت إلى مقتل قيادي آخر يُدعى محسن سوري، والذي لعب دورًا محوريًا في تنسيق العمليات الميدانية والتواصل مع خلايا محلية في عدة دول.

ووفق المعطيات، امتدت أنشطة الشبكة إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط، حيث شارك عناصر آخرون، من بينهم مهدي يخه دهقان، في إدارة عمليات تهريب طائرات مسيّرة وجمع معلومات استخباراتية عن أهداف عسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا الكشف يعكس تصاعد نشاط العمليات غير المباشرة المرتبطة بإيران خارج حدودها، في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية وتتعقد شبكات الصراع الاستخباراتي على مستوى دولي.