قمة سلام في باكستان؟ الجهود السرية لإنهاء الحرب في إيران ترتقي لمرحلة جديدة

اجتمع وزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان قبل الفجر يوم الخميس في الرياض لإجراء محادثات تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في إيران، حسبما أفاد اليوم (الثلاثاء) وول ستريت جورنال.

مصادر استخباراتية مصرية نجحت في فتح قناة مع الحرس الثوري الإيراني - الذي يُعتبر فعليًا الكيان الأمني والسياسي الأقوى في البلاد - وقدمت اقتراحًا لوقف القتال لمدة خمسة أيام من أجل بناء الثقة تمهيدًا لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت عدة مصادر.

بعد أن تمكن المصريون من إقامة اتصال مع جهات في الحرس الثوري، وضعت هذه النقاشات الأساس للتغيير الجذري في نهج ترامب. وجاء التغيير يوم الاثنين إثر سلسلة من المناقشات المغلقة عبر وسطاء من الشرق الأوسط، والتي، بحسب مسؤولين أمريكيين، منحت ترامب الأمل في أن التوصل إلى اتفاق لحل النزاع ممكن.

وقد عكس ذلك أيضًا رغبة متزايدة من جانب ترامب وبعض مستشاريه في إنهاء الحرب، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، في وقت يواجه فيه الرئيس تداعيات سياسية واقتصادية للنزاع.

لكن وسطاء عرب أعربوا بشكل خاص عن شكوكهم بشأن إمكانية أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران بسرعة إلى اتفاق، مشيرين إلى أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن بعضهما البعض.

كشرط لأي صفقة لإنهاء الحرب، تطالب إيران من الولايات المتحدة وإسرائيل التعهد بعدم تنفيذ هجمات إضافية وتعويض الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، ولا تزال الولايات المتحدة تريد ما طلبته من إيران قبل بدء الحرب: تفكيك النشاط النووي لطهران، تعليق برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف دعمها لأذرعها.

قالت مصادر أوروبية وعربية إن تبادل الرسائل استمر بالتمرير، حيث تواصلت قطر وعُمان وفرنسا وبريطانيا عبر قنواتها الخلفية. من بين المقترحات التي طُرحت كان استضافة باكستان اجتماعًا بين قادة أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى، بحسب المصادر، التي أضافت أن الولايات المتحدة أبدت اهتمامًا سريعًا بذلك.

قال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة قد تكون ممثلة عبر المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رغم أنه توجد أيضًا إمكانية أن يصل نائب الرئيس جي. دي. فانس إذا اقترب التوصل إلى صفقة. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وإيران قد تلتقيان للتفاوض في إسلام أباد بالفعل هذا الأسبوع، لمناقشة إنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من شهر.