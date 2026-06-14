مسؤول إيراني رفيع: "طهران توافق على عدم إنتاج أو شراء أسلحة نووية"

قال مسؤول إيراني رفيع قال اليوم (الأحد) في حديث لوكالة الأنباء "رويترز" إنه "وفقاً لمسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، فإن طهران توافق على عدم تصنيع أو شراء أسلحة نووية".

وقال المصدر "حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، إيران توافق على الحفاظ على الوضع القائم في المجال النووي، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستتنازل عن عقوبات النفط ضد إيران لفترة محددة، ما سيسمح لإيران ببيع النفط والحصول على الإيرادات. وقال: "الولايات المتحدة توافق على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".

أعلن أمس رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أن الولايات المتحدة وإيران "أقرب لاتفاق سلام من أي وقت مضى، ومن المرجح أن تنتهي المحادثات خلال 24 ساعة". ترامب شارك في منشور نشره تصريحات شريف، لكن الإيرانيين نفوا ذلك: "توقيع مذكرة التفاهم لن يكون غداً، ولا نستبعد أن يكون ذلك في الأيام القريبة المقبلة".