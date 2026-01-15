على خلفية مقتل محتجين: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين كبار

أمين الخزانة: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعوته للحرية والعدالة" • من بين الأشخاص الذين سيتم فرض عقوبات عليهم: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي •

علم إيران، أرشيفAP Photo/Florian Schroetter, FILE

على خلفية مقتل محتجين في المظاهرات: الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس) عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

قال سكرتير الخزانة الأمريكي سكوت بسانت إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعوته للحرية والعدالة"، وأضاف أنه بأمر من الرئيس ترامب - سيتم فرض عقوبات "على قادة إيرانيين مركزيين متورطين في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني"، وأشار إلى أن وزارة الخزانة ستستخدم كل وسيلة "للاستهداف أولئك الذين يقفون وراء القمع".

"إيران ستفاجئ الجميع بالأسلحة التي تمتلكها"

بالإضافة إلى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، فُرضت عقوبات أيضًا على شبكات "المصارف الموازية" السرية التابعة للمؤسسات المالية الإيرانية، من بينها بنك ملي وبنك شهر. "بدلاً من استخدام العائدات لصالح الشعب الذي يواجه كارثة اقتصادية، تُستخدم هذه العائدات لتمويل قمع النظام ودعم منظمات الإرهاب في الخارج".

أمني إسرائيلي :"أمريكا تمارس ضغوطا نفسية وعسكرية على ايران حتى تجلبهم للمفاوضات"

المسؤولون الذين فُرضت عليهم عقوبات

علي لاريجاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي

محمد رضا الهاشمي‌فر، قائد قوات إنفاذ القانون في إيران

عزيز الله مالكي ويد الله بوالى، قائدا جيش إيران والحرس الثوري في محافظة فارس

علي لاريجاني، الذي يعمل لصالح القائد الأعلى خامنئي

