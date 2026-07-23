بعد بريطانيا: فرنسا تجلي أيضا طاقم سفارتها من إيران | تحديثات مستمرة
وزير الخارجية الأمريكي: "لا يبدو أن إيران مستعدة لاتفاق، والثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة" • لأول مرة منذ 12 يوماً من القتال، شنت أمريكا هجوماً على إيران بطائرة قاذفة B-1 ضد أهداف تابعة للحرس الثوري
استخدم الجيش الأمريكي قاذفة استراتيجية ثقيلة بعيدة المدى من طراز B-1 لمهاجمة أهداف للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما أفيد اليوم (الخميس)، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل تحدث لقناة i24NEWS. يوم الثلاثاء الماضي، كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة القاذفة الاستراتيجية منذ استئناف القتال ضد إيران.
بث مباشر
وزارة الصحة الإسرائيلية: استعدادات لجميع سيناريوهات التصعيد الأمني وتقييمات مستمرة للوضع
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها تجري تقييمات ميدانية متواصلة لمتابعة تطورات الوضع الأمني، مؤكدة أنها تعمل على ضمان جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد المحتملة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها عقدت اليوم اجتماعًا للهيئة العليا للاستشفاء بهدف التأكد من استعداد المستشفيات والمنشآت الصحية لأي تطورات أمنية، مع استمرار التواصل المباشر مع جميع المستشفيات وصناديق المرضى في أنحاء البلاد.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق كامل مع قيادة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والحفاظ على جاهزية النظام الصحي في جميع الظروف.
وشددت على أنها ستواصل متابعة المستجدات بشكل متواصل، مشيرة إلى أنها ستصدر أي تعليمات أو تحديثات جديدة للجمهور فور الحاجة إليها، وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية.
ترامب يهدد الحوثيين: إذا أطلقوا النار على السفن مرة أخرى، فسوف نضرب إيران وهم معاً
فرنسا تجلي موظفي سفارتها في طهران
ترامب يُدلي بتصريحٍ هام: الاتفاق النووي المدني المُوقّع بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية مشروطٌ تماماً بالتزامها باتفاقيات أبراهام.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "يقول أراكشي إن سياستهم هي العين بالعين. أما سياسة ترامب فهي الرأس بالعين. سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "اتفاقيات التعاون النووي مع السعودية والدول الأخرى ستتضمن آليات حماية ومراقبة سيتم تكييفها مع كل اتفاقية حسب ظروفها"
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إيران "تتوسل" للتوصل إلى اتفاق، لكنها لا تبدو مستعدة لذلك، والثمن الذي ستدفعه سيرتفع ليلًا بعد ليل حتى تعود إلى حظوة الولايات المتحدة.
أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في الكويت، كجزء من المرحلة 23 مما يسميه عملية سجا، حيث استهدفت الهجمات مستودعات الذخيرة والإمدادات اللوجستية في معسكر الدوحة، وخزانات تخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية، ومستودع ذخيرة في معسكر عارف جان.
الحرس الثوري: هاجمنا مواقع القوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم والعديري الجويتين في الكويت
تم إيقاف عميل الخدمة السرية، الذي كان يعمل حارسًا شخصيًا لنائب الرئيس جيه دي فانس، عن العمل للاشتباه في تسريبه معلومات إلى وسائل الإعلام.
قال مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: بدأ الجيش الأمريكي باستخدام القاذفات في الهجمات - وكان أول هجوم بالقاذفات يوم الثلاثاء.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً بشأن السفر ليلة أمس، محذرةً من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد خلق بيئة أمنية معقدة تنطوي على احتمالية تصعيدها. ونصحت الوزارة الأمريكيين الموجودين في المنطقة أو المسافرين عبرها بتوخي الحذر الشديد، والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، وأضافت أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية قد استُهدفت، وأن إيران والجماعات المدعومة منها قد تُلحق الضرر بمصالح أمريكية أخرى في الخارج.
https://x.com/i/web/status/2080103942608863416
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وردت أنباء في إيران عن هجوم أمريكي في الساعات الأولى من الصباح على معبر شلامجا الحدودي بين إيران والعراق، وهجمات أخرى في بوشهر
أفادت هيئة الأمن البحري البريطانية بأن ناقلة نفط سعودية اشتعلت فيها النيران بعد أن هاجمها الحوثيون على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال الحدود اليمنية.
تعرضت سفينة "إنسيليا" المملوكة للسعودية لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، واندلع حريق في مقدمة السفينة؛ والطاقم بخير - وكالة الأنباء السعودية
الجيش الأمريكي: شنت القوات الأمريكية غارات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت منشآت بحرية، ومخازن صواريخ وطائرات مسيرة، ومواقع مراقبة ساحلية، وأنظمة دفاع جوي. وتُضعف هذه الغارات قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية.
هذا الشهر، استهدفت القوات الأمريكية عشرات المواقع العسكرية الإيرانية براً، مع تجديد الحصار البحري المفروض على إيران. وحتى الآن، أعادت القيادة المركزية الأمريكية استهداف تسع سفن تجارية، وشنّت غارة على سفينة واحدة لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
ينتشر أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، وهم في حالة تأهب قصوى، ومركزون على القتال، وعلى أهبة الاستعداد.