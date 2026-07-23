وزارة الصحة الإسرائيلية: استعدادات لجميع سيناريوهات التصعيد الأمني وتقييمات مستمرة للوضع

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها تجري تقييمات ميدانية متواصلة لمتابعة تطورات الوضع الأمني، مؤكدة أنها تعمل على ضمان جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد المحتملة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها عقدت اليوم اجتماعًا للهيئة العليا للاستشفاء بهدف التأكد من استعداد المستشفيات والمنشآت الصحية لأي تطورات أمنية، مع استمرار التواصل المباشر مع جميع المستشفيات وصناديق المرضى في أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق كامل مع قيادة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والحفاظ على جاهزية النظام الصحي في جميع الظروف.

وشددت على أنها ستواصل متابعة المستجدات بشكل متواصل، مشيرة إلى أنها ستصدر أي تعليمات أو تحديثات جديدة للجمهور فور الحاجة إليها، وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية.