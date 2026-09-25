جدعون ساعر: الساحة الدبلوماسية لإسرائيل لا تقل أهمية عن الساحة العسكرية

على مدى عامين تقريباً، سعى وزير الخارجية جدعون ساعر لتحقيق هدف دبلوماسي قد يبدو -بالنظر إلى المناخ الدولي الراهن المحيط بإسرائيل- أمراً يكاد يكون مستحيلاً، إقناع الحكومات الأجنبية بنقل سفاراتها إلى القدس.

ولا تقتصر هذه الحملة على مجرد تحديد مكان عمل الدبلوماسيين، بل هي جزء من صراع أوسع حول مكانة إسرائيل في النظام الدولي؛ وهو صراع يراه ساعر بشكل متزايد ركيزةً من ركائز الأمن القومي، توازي في أهميتها الحروب التي تخوضها إسرائيل على حدودها.

ومن المتوقع أن تصبح كولومبيا، الشهر المقبل، الدولة العاشرة التي تدير سفارة لها في القدس. كما توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح سفارة، وإن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وبالنسبة لساعر، فإن هذه الأرقام تحمل دلالة هامة؛ فعندما تولى منصبه قبل أقل من عامين، كان عدد السفارات الأجنبية في القدس يبلغ نحو نصف العدد الحالي. وقال ساعر: "أعتقد أن هذا أمر مهم؛ فهو أحد المؤشرات على أننا نجحنا -حتى في ظل هذه الفترة العصيبة- في توسيع وتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية، بالتزامن مع تعاملنا مع تحديات وعقبات في ساحات أخرى".

وشدد على أن هذا التقدم لم يتحقق من تلقاء نفسه، إذ جعل ساعر من توسيع الحضور الدبلوماسي في القدس هدفاً قابلاً للقياس لوزارة الخارجية، قائلاً: "أنا أعمل على هذا الأمر أيضاً؛ فالأمر لا يحدث من تلقاء نفسه"، ويرى ساعر أن الاعتراف الدبلوماسي يمثل في جوهره معركة بين روايات متنافسة، ولا يمكن لإسرائيل أن تترك هذه الساحة دون رد أو تحرك.وأضاف: "إن الصراع من أجل حقوقنا هو صراع بين رواية وأخرى؛ فهل القدس هي العاصمة التاريخية للشعب اليهودي -التي لم تكن يوماً عاصمة لأي شعب أو دولة أخرى- أم أنها شيء آخر ينبغي -في أحسن الأحوال- تقسيمه؟".

وأشار إلى أن هذه المحادثات غالباً ما تبدأ قبل وقت طويل من تولي القادة مناصبهم. فيما يتعلق بكولومبيا، طرح سار المسألة مع الرئيس المنتخب "أبيلاردو دي لا إسبيريلا" قبل الانتخابات؛ كما ناقش الأمر مع نائب رئيس ناورو خلال زيارة إلى فيجي، وطرحه مؤخراً مع رئيس وزراء سلوفينيا.وأشار سار إلى أن الظروف تختلف من بلد لآخر، لكن المبدأ يظل ثابتاً: وهو أن على إسرائيل أن تطلب ذلك. وقال: "عليك أن تعرف كيف تقدم تنازلات في الأمور المهمة بالنسبة لهم، ولكن عليك أيضاً أن تعرف كيف تطالب وتطرح القضايا التي تهمك".

إن قرار نقل السفارة إلى القدس ليس قراراً سهلاً بالنسبة لأي حكومة أجنبية؛ فهي تدرك أنها قد تواجه انتقادات من الفلسطينيين والدول العربية وأطراف أخرى في المجتمع الدولي. ولهذا السبب -كما يرى ساعر- تكتسب كل خطوة لنقل سفارة أهمية بالغة.