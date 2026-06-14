لعب قائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، دوراً محورياً في قرار إيران استئناف هجماتها ضد إسرائيل بعد عدة أسابيع من الهدوء، وذلك وفقاً لمعلومات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وفقًا لمسؤولين عرب وإيرانيين نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية، مارس وحيدي ضغوطًا شديدة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أجل الحصول على رد على الضربة الإسرائيلية التي نُفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت في بداية شهر يونيو.

وفقًا لهذه المصادر، دعا العديد من المسؤولين الإيرانيين الأكثر اعتدالًا إلى تأجيل أي تصعيد عسكري، خشية أن تؤدي مواجهة مباشرة إلى تقويض المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وحرمان الاقتصاد الإيراني من إمكانية تخفيف العقوبات.

لكن أحمد وحيدي، الذي يُعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذاً في المعسكر المحافظ الإيراني، نجح في نهاية المطاف في إقناع المسؤولين الإيرانيين بدعم استئناف الهجمات ضد إسرائيل. وقد شكّل هذا القرار أول خرق كبير للهدنة التي تم الالتزام بها منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

تؤكد الصحيفة أيضًا أن وحيدي عارض عدة مرات المواقف التي يدافع عنها وزير الخارجية عباس عراقجي والرئيس مسعود بزشكيان. ويُقال إن هؤلاء فضلوا التوصل إلى اتفاق سريع مع واشنطن لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الإيراني.

ولا يزال وحيدي، بحسب الوسطاء المشاركين في المناقشات، يُصرّ على أن يحافظ أي اتفاق على القدرات الباليستية الإيرانية، ويضمن وصول طهران إلى أصولها المالية المجمدة، ويرتبط بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان.

تكشف هذه التسريبات عن الانقسامات العميقة التي تعصف حاليًا بالدوائر الحاكمة الإيرانية بين مؤيدي التهدئة الدبلوماسية والمدافعين عن نهج المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.