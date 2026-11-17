قال مسؤول إسرائيلي في القدس إن إسرائيل تعارض المبادرة الأوروبية الرامية إلى إرسال آلاف الجنود الأوروبيين، بينهم جنود من إيطاليا وإسبانيا، إلى لبنان في إطار مهمتين: الأولى مرافقة الجيش اللبناني ودعمه، والثانية نشر قوات تحل محل اليونيفيل. وأضاف المسؤولون أن إيطاليا وإسبانيا ليستا مستعدتين للتعاون مع المبادرة.

ويأتي الموقف الإسرائيلي الرافض بعد أشهر من المساعي الفرنسية لإيجاد صيغة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول. ففي يونيو/حزيران الماضي، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو نشر "قوة فصل" من ألفي جندي أو أكثر لملء الفراغ في جنوب لبنان، وقد رحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمبادرة الأوروبية.

في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على بلورة خطتها الخاصة، وهي محور زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان. وبحسب تقارير لبنانية وعربية، يدور المقترح الأميركي حول قوة مدنية-عسكرية لا يتجاوز عديدها مئة عنصر، مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لا الفصل بين الجيشين.

وعن هذا المقترح، قال المسؤول الإسرائيلي لـ"i24NEWS" إن إسرائيل تنسّق مع الجانب الأميركي، مشيرين إلى تصريحات والتز في لبنان التي شرح فيها التوجه الأميركي للمرحلة المقبلة في الجنوب.

جولة لسفراء في الأمم المتحدة على الحدود الشمالية لإسرائيل

بالتزامن مع المداولات الجارية في الأمم المتحدة بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل، قاد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفراء الدول الأعضاء في جولة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

واستهل السفراء الجولة في مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، حيث استمعوا إلى إيجازات عملياتية واستخباراتية عن التهديدات على الجبهة الشمالية، وعن البنية العسكرية لحزب الله داخل لبنان. وتناولت الإيجازات بشكل خاص مساعي الحزب لإعادة بناء قدراته وتطويرها في مجال الطائرات المسيّرة. كما زار الوفد نقاط مراقبة تطل على الحدود مع لبنان وسوريا.

وأُطلع السفراء خلال الجولة على رفض إسرائيل القاطع لأي دور مستقبلي لقوات اليونيفيل. وتقول إسرائيل إن هذه القوات أخفقت في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولم تمنع حزب الله من إعادة تسليح نفسه، ولذلك لم يعد ينبغي أن تتولى أي مسؤولية في جنوب لبنان.

وقال دانون: "لقد تعلمنا الدرس: نحن لا نعتمد على أي قوة دولية، بل نثق بجنودنا فقط".

ومع اقتراب الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، يبقى السؤال مفتوحًا: قوة أوروبية كبيرة تدعمها باريس وترفضها إسرائيل، أم بعثة مراقبة صغيرة تدفع بها واشنطن ويتحفظ عليها لبنان ما لم تحمل تفويضًا أمميًا. والحسم في نهاية المطاف سيكون في مجلس الأمن.