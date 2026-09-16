تقرير: مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في عُمان وسط تصعيد البحر الأحمر
تقرير إيراني: تم رصد طائرات حربية أمريكية في محافظة أربيل بالعراق • روسيا حاولت مهاجمة طائرة زيلينسكي مرتين في الأسابيع الأخيرة • تحديثات مستمرة
أعلن المتحدث باسم التحالف في اليمن المناهض للحوثيين، تركي المالكي، اليوم (الأربعاء) أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت اختراق المجال الجوي لمكة. وتفيد تقارير في إيران بأن جميع الطائرات الحربية الأمريكية تحلق في أجواء محافظة أربيل شمال العراق، وذلك بعد ورود أنباء عن هجوم على مقرات أحزاب المعارضة الإيرانية.
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تقرير: مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في عُمان وسط تصعيد البحر الأحمر
أفادت خمسة مصادر لوكالة "رويترز" بأن مسؤولين أميركيين التقوا ممثلين عن جماعة الحوثيين في سلطنة عُمان خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية التصعيد في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
وبحسب المصادر، عُقد اللقاء بعد أيام قليلة من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الهجمات والتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية.
ولم تتضح تفاصيل إضافية بشأن مضمون اللقاء أو مستوى المسؤولين الأميركيين المشاركين فيه، فيما لم تذكر المصادر ما إذا كانت المحادثات تناولت ترتيبات لخفض التصعيد أو قضايا أخرى مرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر.
حكم تاريخي في لاهاي.. السجن 25 عامًا لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بتهم جرائم حرب
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وأدانت المحكمة تاجي في أربع تهم تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت خلال النزاع، الذي انتهى لاحقًا إلى انفصال كوسوفو وإعلان استقلالها بعد نحو عقد من انتهاء الحرب.
ويُعد الحكم من أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمة الخاصة في لاهاي بشأن الانتهاكات المرتبطة بالحرب في كوسوفو.
جي دي فانس يصعّد: سياسة أميركا في الشرق الأوسط "لا يمكن أن تكون خاضعة لإسرائيل"
قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل، في تصريحات تعكس تأكيدًا على أولوية المصالح الأميركية في تحديد توجهات واشنطن بالمنطقة.
وأضاف فانس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما يكون «الرئيس الوحيد خلال السنوات الأربعين الماضية» الذي أظهر استعدادًا لـ«الانفصال عن بنيامين نتنياهو» عندما يرى أن مصالح الشعب الأميركي لا تتوافق مع مصالح الحكومة الإسرائيلية.
انضم سبعة جمهوريين إلى 213 ديمقراطياً في إقرار قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس في شنّ الحرب، مع انتقاد الحرب على إيران. وقد حظي القرار بموافقة أغلبية 220 مؤيداً مقابل 204 معارضين، مع احتفاظ الرئيس ترامب بحق النقض
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) تم إحباط محاولة تهريب مادة يشتبه في أنها مخدر خطير، بكمية ليست للاستهلاك الشخصي، باستخدام طائرة بدون طيار إلى مجمع سجن إيشيل.
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الصيني وانغ يي في بكين.
صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال: نشر الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 70 صاروخًا متطورًا للدفاع الجوي، من بينها عدة صواريخ ثاد، خلال الهجوم الصاروخي على الأردن الأسبوع الماضي. ويُعد هذا استخدامًا واسع النطاق للذخائر، مما يُبرز قدرة إيران المُحسّنة على ضرب القوات الأمريكية وتحدي أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. وقال مسؤول آخر إن حجم هذا الاستخدام يُضاهي الكمية التي استخدمها الأمريكيون في أسبوع كامل من القتال.
الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز إف-15. وقالوا: "نفذت الطائرة عمليات عدائية في المجال الجوي لمديرية مراب. وقد أُسقطت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع".
نشرت شبكة سي بي إس صوراً لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية تضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة
الحرس الثوري: أسقطنا طائرة مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم
تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام هاتفياً حول تطورات الوضع في لبنان والمنطقة. وأكد العاطي مجدداً موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على معارضة مصر المطلقة لجميع الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.
تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن الطائرات المقاتلة الأمريكية تحلق في سماء محافظة أربيل شمال العراق، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن هجمات على مقرات أحزاب المعارضة الإيرانية.
قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز يوم الثلاثاء إن روسيا حاولت مهاجمة طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتين في الأسابيع الأخيرة.
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