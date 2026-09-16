تقرير: مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في عُمان وسط تصعيد البحر الأحمر

أفادت خمسة مصادر لوكالة "رويترز" بأن مسؤولين أميركيين التقوا ممثلين عن جماعة الحوثيين في سلطنة عُمان خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية التصعيد في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وبحسب المصادر، عُقد اللقاء بعد أيام قليلة من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الهجمات والتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية.

ولم تتضح تفاصيل إضافية بشأن مضمون اللقاء أو مستوى المسؤولين الأميركيين المشاركين فيه، فيما لم تذكر المصادر ما إذا كانت المحادثات تناولت ترتيبات لخفض التصعيد أو قضايا أخرى مرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر.