عضو الكنيست يولي إدلشتاين يستقيل من حزب الليكود

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أحد أبرز الشخصيات في حزب الليكود، استقالته من حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منهيًا بذلك أكثر من عشرين عامًا قضاها في صفوف هذا الحزب اليميني.

وتأتي استقالته في لحظة محورية في السياسة الإسرائيلية. من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في الرابع من أغسطس/آب، قبل الانتخابات البرلمانية التي يجب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول

وفي مقتطف من مقابلة مع القناة الثانية عشرة، والتي ستُبث كاملةً مساء الأحد، صرّح إدلشتاين قائلاً: "لا أنوي الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. إنني أبدأ مسيرة سياسية جديدة". إلا أنه لم يُفصح عن أي تفاصيل حول دوافعه أو خططه المستقبلية.

وكان إدلشتاين قد انتخب لعضوية الكنيست عن حزب الليكود منذ عام 2003، وشغل مناصب بارزة عديدة، من بينها رئيس الكنيست ووزير الأمن. وفي العام الماضي، أُقيل من منصبه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بعد رفضه دعم مشروع قانون كان سيمنح إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية الإلزامية..

قد يُحدث هذا الإعلان تغييرات في المشهد السياسي داخل اليمين الإسرائيلي، مع تزايد التكهنات حول إعادة تشكيل المشهد السياسي قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.