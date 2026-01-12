تقرير: "ترامب يدرس إجراء محادثات لكنه يميل إلى الموافقة على هجوم في إيران"

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يفكر في شن هجوم على إيران، هذا ما أفاد به هذا المساء (الاثنين) مصدر في البيت الأبيض لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضح المصدر من ناحية أخرى أنه لا يزال "يتم النظر في عرض إيراني لإجراء محادثات"، إلا أن ترامب "يميل إلى الموافقة على شن ضربات" في البلاد.

في البيت الأبيض يدرسون اقتراحًا إيرانيًا لاستئناف محادثات النووي، ومستشارون أمريكيون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، يحثون ترامب على محاولة الدبلوماسية قبل أن ينتقل إلى الخيار العسكري، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة وقمع مدنيين في البلاد. من بين الخيارات التي يتم النظر فيها أيضًا فرض عقوبات إضافية على إيران.

وفقًا لمصادر رسمية، ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا، وسيلتقي مع مستشارين كبار يوم الثلاثاء ليحدد موقفه. مع ذلك، أشار أمس إلى اتصالات محتملة مع إيران وصرّح: "من الممكن أن يكون هناك لقاء".

في هذا السياق، أعربت إسرائيل عن قلقها من أن تتركز المحادثات على الاتفاق النووي فقط، الأمر الذي سيسمح للنظام بقمع الاحتجاجات ضده والتعافي.

المظاهرات التي بدأت في نهاية ديسمبر وامتدت منذ ذلك الحين إلى جميع أنحاء البلاد تشكل تحديًا وجوديًا محتملاً للنظام في إيران، الذي وصل إلى السلطة عقب ثورة 1979.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن المئات قُتلوا على يد قوات النظام، وتُظهر مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قوات تطلق النار على المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الجثث.