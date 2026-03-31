بعد مهاجمة منشآت النفط في حيفا: إسرائيل تستعد لتوسيع بنك الأهداف

بعد الضربة الإيرانية الاثنين على مجمع مصافي النفط في حيفا وعلى خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قريبًا سنسمع رده على الهجوم - المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أفاد أن إسرائيل تستعد لتوسيع بنك الأهداف، وذلك رهناً للضوء الأخضر الذي سيمنحه ترامب.

في الأيام الأخيرة، هاجمت إسرائيل مجموعة واسعة من الأهداف، ليس فقط أهداف النظام بل أيضًا بنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي، منشآت إنتاج وسائل قتالية، مقرات الحرس الثوري وهيئات الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا أيضًا استهداف صناعات الفولاذ الإيرانية. ومع ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية لقناة i24NEWS أن حرية العمل التي تُحافظ عليها إسرائيل حتى أثناء المفاوضات مع إيران لا تشمل البنى التحتية للطاقة والنفط، وذلك ضمن التفاهمات مع الأمريكيين. ومع ذلك، قد يتغير هذا في القريب العاجل.

نُذكّر أن ترامب هدد فقط صباح الاثنين بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "قريبًا"، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز "فورًا للأعمال"، فإن الولايات المتحدة ستنهي إقامتها الجميلة في إيران بانفجار وتدمير كامل لجميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، وجزيرة خرج، وربما أيضًا جميع منشآت التحلية.