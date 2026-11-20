لا ينوي غادي آيزنكوت تمديد المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة إلى ما لا نهاية. فقد أكد زعيم حزب "ياشار" -الذي كلفه الرئيس يسحاق هرتسوغ بتشكيل ائتلاف جديد- اليوم الجمعة، صحة ما أورده موقع "واينت" (Ynet) حول عزمه طرح تشكيلة حكومية للتصويت أمام الكنيست، حتى وإن لم ينجح في تأمين أغلبية برلمانية.

وصرح آيزنكوت قائلاً: "لا أنوي المماطلة. وفي الوقت المناسب، سأعرض على الكنيست حكومة جديدة وجيدة، برئاستي، لنيل الموافقة". وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذته، إدراكاً مني للمسؤولية والواجب الملقى على عاتقي في هذه الفترة العصيبة". ووفقاً لموقع "واينت"، فإن آيزنكوت لا يعتزم إعادة التفويض الممنوح له إلى الرئيس دون خوض غمار التجربة أمام النواب، حتى لو تطلب الأمر طرح حكومة أقلية تستند إلى دعم أحزاب "كتلة التغيير".

ومع ذلك، تظل المعادلة البرلمانية بالغة التعقيد؛ ففي حين يمتلك معسكره 48 مقعداً مقابل 53 مقعداً لمعسكر بنيامين نتنياهو، يواجه آيزنكوت تحفظات من جانب بعض شركائه إزاء الاعتماد على دعم النواب العرب التسعة عشر.

ومن خلال نقل النقاش إلى قبة الكنيست، يهدف آيزنكوت إلى وضع كل تكتل سياسي أمام مسؤولياته، وإجبار الأحزاب التي تعلن رغبتها في طي صفحة نتنياهو على اتخاذ موقف عملي ومحدد بشأن بديل حكومي. غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي أيضاً على مخاطرة؛ وهي احتمالية أن يرفض النواب مقترحه علناً، نتيجة غياب التوافق بين المكونات المختلفة لـ "كتلة التغيير".