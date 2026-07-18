العراق وسوريا توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط إلى البحر الأبيض المتوسط

وقعت العراق وسوريا مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل وتحديث خط أنابيب النفط الممتد من حديثة غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط. وستشرف شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة على المشروع، بينما سيجري تحالف يضم شيفرون وكابيتال تي آي وشركة يو سي سي القطرية دراسات فنية ودراسات جدوى.

سيوفر هذا المسار منفذًا جديدًا للنفط الخام من منطقة كركوك، مما يسمح للعراق بتصدير النفط عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الأسواق الأوروبية، مع تقليل اعتماده على قنوات التصدير الحالية.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه بغداد لإيجاد بدائل لمضيق هرمز، حيث أثرت الاضطرابات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بشكل حاد على الصادرات العراقية. وكان نحو 20% من نفط وغاز العالم يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

يُعرف خط الأنابيب، المعروف باسم خط كركوك-بانياس، بأنه خارج الخدمة إلى حد كبير منذ تعرضه لأضرار خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. أيدت واشنطن الجهود الرامية إلى إعادة فتح الطريق، وأعلنت أنها تتوقع أن تضطلع الشركات الأمريكية بدورٍ في ذلك.

ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من مسعى عراقي أوسع لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة مع الولايات المتحدة. كما وقّعت شركة شيفرون هذا الأسبوع اتفاقيات تُعزز دخولها المحتمل إلى حقلي غرب القرنة 2 والنصيرية النفطيين. ويُنتج حقل غرب القرنة 2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، حاليًا حوالي 460 ألف برميل يوميًا.