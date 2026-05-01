انتقد رئيس حزب "معًا" نفتالي بينيت، القيادة السياسية في تغريدة نشرها على منصة"إكس"،اليوم الجمعة، تهديد الطائرات المسيّرة الذي يواجهه جنود الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في جنوب لبنان، وقال إنه غير مستعد لقبول "وضع يتحول فيه جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان، رغماً عنهم، من صيادين إلى فرائس، لأن القيادة السياسية تقيد أيديهم".

وكتب بينيت "من خلال المحادثات والاجتماعات التي أجريتها مع القادة والمقاتلين في الأيام الأخيرة، هذه هي صورة الوضع على الأرض: بسبب القيود الشديدة التي تفرضها القيادة السياسية، تقاتل القوات وأيديها مكبلة". وأشار بينيت إلى أوامر إطلاق النار التي صدرت للقوات المقاتلة عقب وقف إطلاق النار في لبنان، قائلاً: "يجلس إرهابيو حزب الله مرتاحين في أماكن يعلمون أن الجيش الإسرائيلي ممنوع من مهاجمتها، ويشنون هجمات ويطلقون طائرات مسيرة مفخخة على قواتنا. جنودنا البواسل ليسوا أهدافًا سهلة. حتى مع وجود ضغوط دولية، فإن دور قائد إسرائيل هو ضمان سلامة جنودنا ومواطنينا، مهما كلف الأمر."

في غضون ذلك، نشر يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "معًا"، تغريدة على منصة"غكس" يلخص فيها الأسبوع الأول للحزب، كتب فيها: "الليكود في أوج نشاطه، تغريدات، أفلام ساخرة، كل هذا لا يجدي نفعًا. أرضنا تستيقظ، ونشعر لأول مرة منذ زمن طويل أن هناك فرصة حقيقية للفوز. أنا وبينيت مستمتعان بمحاولات إثارة الخلافات فيما بيننا، سنعمل بجد، وسنفوز بفارق أكبر بكثير مما يعتقد الجميع."