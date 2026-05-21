أفادت تقارير إعلامية بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيّرة أميركية من طراز “إم كيو-9 ريبر” منذ بداية الحرب الأخيرة، في خسائر تُقدّر بنحو مليار دولار تقريباً.

وبحسب ما نقله موقع “بلومبرغ” عن مصدر مطلع، فإن هذه الخسائر تمثل نحو 20% من مخزون هذا النوع من الطائرات غير المأهولة لدى وزارة الدفاع الأميركية قبل اندلاع المواجهات.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من المسيّرات أُسقط أثناء تنفيذ مهام جوية بواسطة نيران إيرانية، فيما دُمّر بعضها الآخر على الأرض نتيجة هجمات صاروخية أو حوادث مرتبطة بالعمليات العسكرية.

وتُعد طائرات “إم كيو-9 ريبر” من أبرز المسيّرات الهجومية والاستطلاعية التي تستخدمها الولايات المتحدة في عمليات المراقبة والاستهداف، كما تتميز بقدرات متقدمة تجعل تعويض خسارتها عملية مكلفة ومعقدة.