أعلنت إسرائيل اليوم (الأربعاء) للقنصلية البريطانية في القدس الشرقية أنه يجب عليها إغلاق أبوابها، وأن الدبلوماسيين المعينين هناك سيفقدون تصاريح إقامتهم خلال 30 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الممثلين البريطانيين المخصصين لمهمة التنسيق الخاصة بغزة بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك الدبلوماسيين الموجودين في رام الله، مغادرة البلاد خلال سبعة أيام.

هذه الخطوات غير المسبوقة، إلى جانب حظر الدخول الذي فُرض على 12 مسؤولًا منتخبًا ومواطنين بريطانيين، جاءت بتوجيه من وزير الخارجية جدعون ساعر ردًا على فرض العقوبات البريطانية على الاستيطان في الضفة الغربية. بعد القرار، صرح مسؤول بريطاني رفيع لـ i24NEWS: "ندرس ردود أفعالنا على القرار الإسرائيلي بإغلاق القنصلية في القدس".

الخطوة الإسرائيلية الحادة تأتي بعد أن أعلنت بريطانيا وفرنسا أنهما ستحظران استيراد منتجات من الضفة الغربية. رداً على الخطوات الإسرائيلية، قال اليوم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في مقابلة مع شبكة Sky News: "أنا آسف لما أعلنته حكومة إسرائيل، لكنني فخور بما فعلناه أمس، وكان ذلك الشيء الصحيح الذي يجب فعله."

اعترف ميليباند أن إغلاق القنصلية سيضر بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية، لكنه تهرّب من الإجابة عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدعم خطوات بريطانيا، مكتفياً بالقول: "تحدثنا معهم مسبقًا، قبل إعلاننا".

بالتزامن مع المواجهة الدبلوماسية، أفادت رويترز بأن الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن تجتمع اليوم لمناقشة ردها على دول أخرى انضمت إلى الخطوة البريطانية، ومن بينها فرنسا والسويد اللتان تملكان أيضًا قنصليات في القدس مخصصة للسكان تحت السلطة الفلسطينية.