تجمع متظاهرون، اليوم الجمعة، أمام السفارة الهولندية في "رمات غان"، مطالبين بالكشف عن معلومات تتعلق بالمحادثة التي جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الهولندي آنذاك، مارك روته، في صباح يوم 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت به قناة "N12 News"

في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، خاطب نتنياهو الجمهور الإسرائيلي لأول مرة في الساعة 11:00 صباحاً - أي بعد أربع ساعات ونصف من بدء هجوم حماس - وذلك من مقر القيادة العسكرية "الكرياه" في وسط إسرائيل.

وتُظهر سجلات جدول أعماله اليومي أن رئيس الوزراء كان قد رتّب موعداً للتحدث مع روته قبل أن يوجه أي خطاب للجمهور الإسرائيلي. وقد كشف جدول أعمال نتنياهو لعام 2023 - الذي نُشر في أبريل 2024 استجابةً لطلب قدمته منظمة "هتسلخا" (Hatzlaha) إلى وحدة حرية المعلومات - أنه تحدث مع روته في الساعة 10:30 صباحاً، أي قبل خطابه الأول للأمة.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن نتنياهو تحدث مع كل من روته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من ذلك اليوم، مضيفاً أن "الزعيمين عبّرا عن دعم كامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان مكتب رئيس الوزراء قد نشر في وقت سابق محاضر الاجتماع المباشر الذي عُقد بين نتنياهو وروته بعد أسبوعين من أحداث 7 أكتوبر، إلا أن مضمون مناقشاتهما خلال الساعات الأولى من المجزرة لا يزال طي الكتمان. يبدو أن المتظاهرين أمام السفارة الهولندية في "رمات غان" يعتقدون أن فحوى تلك المناقشة بين نتنياهو وروته قد يوفر رؤىً قيّمة حول إخفاقات الحكومة في السابع من أكتوبر.