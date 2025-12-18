اجتماع مرتقب لرؤساء أركان دول القوة متعددة الجنسيات في غزة الشهر المقبل

من المتوقع أن يُعقد اجتماع لرؤساء الأركان من الدول الأعضاء في القوة متعددة الجنسيات التي ستُرسل إلى غزة الشهر المقبل، وذلك بحسب ما أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناتنا العبرية عمّيحاي شتاين فمساء اليوم (الخميس). مصادر مطلعة على التفاصيل أوضحت أن المناقشات حول الاجتماع لا تزال في مراحلها الأولية، حيث لم يتم تحديد الزمان والمكان بعد. ووفقاً لأحد المصادر، فإن أحد الأماكن التي تُدرس هو ألمانيا.

اللقاء يُظهر إلى أي مدى الإدارة الأمريكية مصممة على دفع إقامة القوة - والعمل على أن تبدأ بالعمل بالفعل في بداية عام 2026. نذكر أن هذا الأسبوع عُقد لقاء في قطر برعاية القيادة المركزية الأمريكية، شاركت فيه 32 دولة - 17 منها تتلقى تفاصيل عن القوة، لكي تتخذ قرارًا بشأن إرسال جنود.

وفي غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا مصغرًا بمشاركة وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماعه مع ترامب الذي سيُعقد بعد أسبوعين.