اجتماع مرتقب لرؤساء أركان دول القوة متعددة الجنسيات في غزة الشهر المقبل

نشر أول: من المتوقع أن يُعقد الشهر المقبل اجتماع لقادة القوة التي سيتم إرسالها إلى غزة، حسبما أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل • لم يتم تحديد الزمان والمكان بعد، لكن ألمانيا تؤخذ في الحسبان •

عميحاي شتاين
عميحاي شتاين  ■ المراسل المختص بالشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقدمان وثائق موقعة خلال فرصة لالتقاط الصور في غزة في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقدمان وثائق موقعة خلال فرصة لالتقاط الصور في غزة في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025SAUL LOEB / AFP

من المتوقع أن يُعقد اجتماع لرؤساء الأركان من الدول الأعضاء في القوة متعددة الجنسيات التي ستُرسل إلى غزة الشهر المقبل، وذلك بحسب ما أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية  في قناتنا العبرية عمّيحاي شتاين فمساء اليوم (الخميس). مصادر مطلعة على التفاصيل أوضحت أن المناقشات حول الاجتماع لا تزال في مراحلها الأولية، حيث لم يتم تحديد الزمان والمكان بعد. ووفقاً لأحد المصادر، فإن أحد الأماكن التي تُدرس هو ألمانيا.

اللقاء يُظهر إلى أي مدى الإدارة الأمريكية مصممة على دفع إقامة القوة - والعمل على أن تبدأ بالعمل بالفعل في بداية عام 2026. نذكر أن هذا الأسبوع عُقد لقاء في قطر برعاية القيادة المركزية الأمريكية، شاركت فيه 32 دولة - 17 منها تتلقى تفاصيل عن القوة، لكي تتخذ قرارًا بشأن إرسال جنود.

Video poster
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تتحمّل مسؤولية تعثّر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

وفي غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا مصغرًا بمشاركة وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماعه مع ترامب الذي سيُعقد بعد أسبوعين.

